台新吳東亮的惡夢！　搶輸新光三越恐變打工仔

▲新光三越是新光金最大股東，近年屢屢因此遭到吳家兄弟戰火波及。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，痛失新光金的吳東進，這次靠著結盟老二、老四與吳東興家族成立新昕資本一舉奪下新光三越主導權，後年台新新光金改選，吳東進就有機會在新新金經營權上扳倒吳東亮。「老大組成的新聯盟將躍居台新新光金最大股東，老三恐怕變成打工仔。」知情人士說。

為何新光三越能讓吳東進、吳東亮兄弟之爭態勢丕變？關鍵在於拿下新光三越，就等於能夠掌握新光金！攤開新光金最新年報，新光三越以持股逾3.3％，是新光金第一大股東，吳東進掌控的新光醫院，排名第三、持股逾3.2％。對照由台新金董娘彭雪芬掌控的第四大和第九大股東新勝、台灣新實，總計持股才4.33％，「以此來看，7月底合併的台新新光金，老大應穩居最大股東。」吳家親友分析。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然，吳東進組成聯盟以新昕資本奪下新光三越主導權，但能否馬上進逼吳東亮呢？吳家親友坦承難度有點高，「由於新光金是被消滅金控，台新金去年才改選董事，今年合併後，董事會仍由老三掌控，仍難撼動其董座大位。但下屆、也就是後年，台新新光金改選時，老三勢必得面臨老大的反擊。」該親友分析。「但接下來，吳家家族會議恐怕有吵不完的事。」

3月底，金管會以無附加條件火速通過新新併案，台新新光金預定7月24日啟動合併，時任金管會銀行局主祕王允中就曾公開指出，吳東亮是台新新光金最大單一自然人股東，前三大股東還有吳東進、吳東亮太太彭雪芬，「但很難精確說出，誰具實質掌控力。」

由於吳家交叉持股情況複雜，即便是金管會也難以確認，究竟誰才是具實質控制力的第一大股東。「檯面上，老三看起來是最大股東，若將吳家交叉持股的上層公司算進來，老大、老四合計持股將超越老三，老大因此選擇結盟老四，保住實質掌控力。」吳家老臣表示。



更多鏡週刊報導

封面故事／組隊吃新光三越日方持股 吳東進拚後年新新金變天

三越賣股撼吳家3／吳東進和解侄兒、堂侄組復仇者聯盟 結合兄弟三打一

三越賣股撼吳家4／內憂外患全都來 新新併前還有一事讓吳東亮頭大