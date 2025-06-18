ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

111簡訊防詐再升級　新增手機末三碼、機關具名辨識標記

▲▼左起數發部數位政府司司長王誠明、數發部政務次長林宜敬。（圖／數發部提供）

▲左起數發部數位政府司司長王誠明、數發部政務次長林宜敬。（圖／數發部提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為防堵詐騙集團假冒政府名義發送簡訊，數位發展部自6月起，強化「111政府專屬短碼簡訊平台」防詐識別機制，訊息開頭將新增接收者手機號碼末3碼及機關名稱，藉由「來源號碼」、「手機末三碼」與「機關具名」三重驗證，快速提高辨識真偽，強化社會對政府的資訊信任與防詐安全。

數發部指出，詐騙集團非法利用2G基地臺，以蓋臺手法偽冒政府名義發送111簡訊，為提升民眾對數位政府服務的信任度，數發部整合111政府簡訊平台服務內容，推動「政府簡訊安心辨識三步驟」，提高防詐鑑別性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自6月起，民眾接收到政府簡訊除了顯示「111」號碼外，簡訊內容開頭新增加接收訊息者手機末3碼與發送機關單位名稱，作為專屬識別標記，以利民眾辨識。透過「111政府專屬短碼」、「用戶手機末三碼」與「機關具名」三道防線緊密協作，打造簡明防偽的資訊傳遞機制，有效降低民眾受騙風險。

數發部說明，111簡訊平台建置了嚴謹的技術防線，政府機關在使用前須經過數發部授權，並透過IP白名單控管，全程資料傳輸皆採加密設計，確保簡訊發送的安全與正當性。此外，簡訊發送不僅支援人工操作與API串接，也能因應業務需求進行批次或定期推送。訊息發送後，111簡訊平台不會保留接收者資料，以最小化個資處理風險，確保資訊傳遞安全又高效。

數發部表示，111簡訊平台自112年上線以來，累計已有超過500個政府機關與國營事業單位採用，發送簡訊突破6,000萬則，廣泛應用於水電費帳單、就醫提醒、勞保通知及疫苗接種等民生服務，成效顯著。未來將持續與國家通訊傳播委員會及內政部警政署深化協作，透過來源確認、通訊管制到詐騙查緝各層面著手，全面建構可信、穩固且防詐的政府簡訊。

關鍵字： 政府簡訊防詐數位發展部安全機制111簡訊平台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

推薦閱讀

旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

玉山銀行公告從7月1日起旗下所有雙幣卡都要收取海外交易手續費1.5%，其中包含哈日族最愛使用「熊本熊」雙幣卡也入列。

2025-06-18 00:02
111簡訊防詐再升級　新增手機末三碼、機關具名辨識標記

111簡訊防詐再升級　新增手機末三碼、機關具名辨識標記

為防堵詐騙集團假冒政府名義發送簡訊，數位發展部自6月起，強化「111政府專屬短碼簡訊平台」防詐識別機制，訊息開頭將新增接收者手機號碼末3碼及機關名稱，藉由「來源號碼」、「手機末三碼」與「機關具名」三重驗證，快速提高辨識真偽，強化社會對政府的資訊信任與防詐安全。

2025-06-18 09:15
快訊／台積電跌5元至1040　台股開盤下跌76點

快訊／台積電跌5元至1040　台股開盤下跌76點

美股4大指數全面下跌，台股今（18日）以22135.83點開出，指數下跌75.76點，跌幅0.34％。

2025-06-18 09:01
股民歡呼！00949加入萬代、東麗等七大日股王牌！打造日股最強龍頭陣容！

股民歡呼！00949加入萬代、東麗等七大日股王牌！打造日股最強龍頭陣容！

日股ETF人氣王復華日本龍頭（00949）投資布局再優化！今年6月例行成分股調整，新納入東麗、大塚控股、本田汽車、萬代南夢宮控股等七大日企龍頭，產業布局從原本聚焦製造、消費、商社、半導體，擴展至醫療、汽車、航運等關鍵領域，強化投資組合的防禦性與成長性，有望進一步推升長線績效。

2025-06-18 08:30
台積電仙人指路？盤後鉅額高價1125元　最大單達18億

台積電仙人指路？盤後鉅額高價1125元　最大單達18億

台股17日收盤漲161.69點，台積電漲1.95％或20.00元，收1045元。盤後鉅額交易更是出現溢價的「仙人指路」價格，引起討論。

2025-06-18 05:38
美廉社首創加盟全分潤制　業界唯一「免清算返還」

美廉社首創加盟全分潤制　業界唯一「免清算返還」

三商家購（2945）今日表示，旗下美廉社積極拓展加盟版圖，提供「低門檻、低風險、高分潤」的創業新提案，釋出領先同業的3大優勢，包括業界首創「100%分潤毛利額」、業界唯一「免清算返還」及業界最低「履約保證金40萬」。6月更加碼舉辦台北花博加盟專場，祭出「0元加盟金」、「提前接店獎勵金」等眾多優惠。

2025-06-17 23:33
星宇航空開航5年　獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證

星宇航空開航5年　獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證

星宇航空（2646）於今（17）日在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，獲「五星航空」評級。星宇航空執行長翟健華親自前往巴黎領獎，見證星宇航空邁向全球頂尖航空的重要里程碑。星宇航空開航5年即晉升航空業界最高殿堂，更獲頒「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎。

2025-06-17 23:07
「海鯤軍艦」首次浮航海試順利完成　下階段將進行潛航測試

「海鯤軍艦」首次浮航海試順利完成　下階段將進行潛航測試

台灣國際造船公司(2208)依「海鯤軍艦」達成海測必要的安全及品質要求條件，已於本月14 日在高雄港灣內執行航行測試，再於今(17)日執行首次浮航測試，已順利完成推進、舵翼、電力、通風、通信等各項系統首次海上動態組合測試。台船公司表示將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續進行下一階段潛航測試。

2025-06-17 21:05
美元對台幣Q2貶值3.69元　法人估航運股會有大額匯兌損失

美元對台幣Q2貶值3.69元　法人估航運股會有大額匯兌損失

有法人估算，今年第一季美元兌新台幣升值 0.46元，升值1.41%，第二季單季截至6月17日止美元，美元兌新台幣貶值3.69元，貶值11.12％，舉例兩家航運類股，估算第二季匯兌損失會是第一季匯兌利益金額的7~8倍。

2025-06-17 20:53
萬海透過大陸代理行發信給客戶　要求貨物切勿瞞報、漏報與錯報

萬海透過大陸代理行發信給客戶　要求貨物切勿瞞報、漏報與錯報

萬海航運華南-印度航線「旺春輪」發生火災事件後，昨(16)日在中國大陸透過代理行發信給客戶，要求所有客戶必須如實、正確地申報貨物。任何關於貨物的瞞報、漏報、錯報等申報不實行為，承運人有權依據雙方訂立運輸合同時的約定，向貨方收取違約金。大陸官方也發動打擊船載危險貨物謊報瞞報「百日攻堅」行動。

2025-06-17 19:39

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透下期1.7億　今晚5人爽中百萬

華爾街罕見出清「輝達台積電」　重心放在2檔AI台股

7萬人瘋搶川普金卡！1.5億換美國永久居留權

量販三強時代結束！知名連鎖賣場「退出台灣」

別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

台積電仙人指路？　盤後鉅額高價1125元

旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

便宜的0050來了！　明恢復交易每股47.32元

美廉社首創加盟全分潤制　業界唯一「免清算返還」

台新吳東亮的惡夢！　搶輸新光三越恐變打工仔

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366