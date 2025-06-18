111簡訊防詐再升級　新增手機末三碼、機關具名辨識標記

▲左起數發部數位政府司司長王誠明、數發部政務次長林宜敬。（圖／數發部提供）

記者陳瑩欣／台北報導

為防堵詐騙集團假冒政府名義發送簡訊，數位發展部自6月起，強化「111政府專屬短碼簡訊平台」防詐識別機制，訊息開頭將新增接收者手機號碼末3碼及機關名稱，藉由「來源號碼」、「手機末三碼」與「機關具名」三重驗證，快速提高辨識真偽，強化社會對政府的資訊信任與防詐安全。

數發部指出，詐騙集團非法利用2G基地臺，以蓋臺手法偽冒政府名義發送111簡訊，為提升民眾對數位政府服務的信任度，數發部整合111政府簡訊平台服務內容，推動「政府簡訊安心辨識三步驟」，提高防詐鑑別性。

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自6月起，民眾接收到政府簡訊除了顯示「111」號碼外，簡訊內容開頭新增加接收訊息者手機末3碼與發送機關單位名稱，作為專屬識別標記，以利民眾辨識。透過「111政府專屬短碼」、「用戶手機末三碼」與「機關具名」三道防線緊密協作，打造簡明防偽的資訊傳遞機制，有效降低民眾受騙風險。

數發部說明，111簡訊平台建置了嚴謹的技術防線，政府機關在使用前須經過數發部授權，並透過IP白名單控管，全程資料傳輸皆採加密設計，確保簡訊發送的安全與正當性。此外，簡訊發送不僅支援人工操作與API串接，也能因應業務需求進行批次或定期推送。訊息發送後，111簡訊平台不會保留接收者資料，以最小化個資處理風險，確保資訊傳遞安全又高效。

數發部表示，111簡訊平台自112年上線以來，累計已有超過500個政府機關與國營事業單位採用，發送簡訊突破6,000萬則，廣泛應用於水電費帳單、就醫提醒、勞保通知及疫苗接種等民生服務，成效顯著。未來將持續與國家通訊傳播委員會及內政部警政署深化協作，透過來源確認、通訊管制到詐騙查緝各層面著手，全面建構可信、穩固且防詐的政府簡訊。