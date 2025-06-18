ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

蔣尚義談台積電！遺憾沒打敗英特爾　未來10年非常穩

▲▼鴻海集團半導體策略長蔣尚義。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團半導體策略長蔣尚義。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

鴻海董事、訊芯-KY董事長蔣尚義今天表示，台積電未來10年非常穩，成熟製程隱憂不會影響台積電，台積電技術領先外，每年持續提升良率更是關鍵。他也建議，台積電續布局系統代工，因應摩爾定律後半導體技術挑戰。

蔣尚義說，自己在產業工作50年，最遺憾的是沒有打敗英特爾（Intel），不過他從台積電退休後，台積電很快就做到了，他幽默地說，「早知道就晚2年退休了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今周刊今天起舉辦台灣大未來國際高峰會，邀請蔣尚義與日本早稻田大學商學學術院經營管理研究科教授長內厚，進行高峰對談。

談到台積電的競爭優勢，蔣尚義回想起，台積電在2000年之前，在全球並不出名，不過在2000年後，隨著台積電不斷改善技術，知名度逐漸提升，他在1997年起在台積電負責研發，當時技術落後同業2.5代，參與之後台積電成長快速，他對同事表現非常驕傲。

蔣尚義表示，台積電生產模式非常厲害，投入研發良率表現比其他競爭對手好，台積電擁有豐厚實力，「未來5年至10年非常穩」。

不過談到半導體成熟製程，蔣尚義認為已是隱憂，因為中國從學會技術、大量製造LED和太陽能電池開始，藉此壓低價格出貨，影響全世界，預期半導體成熟製程在中國強攻下，將步入競爭更加激烈局勢，不過這對台積電影響不大，因為台積電在半導體先進製程占有優勢。

蔣尚義分析，台積電能夠達到超過30%、甚至40%以上的高淨利率，關鍵在於技術領先。他回想自己剛到台積電工作時，創辦人張忠謀要求讓台積電成為技術領先者，當時他還對張忠謀說「當個老二就好」，「讓Morris不是很開心」。

蔣尚義分析，技術領先的真正意義，並不是比競爭對手領先1或2年，因為最先推出技術的前2年，並不會賺錢，關鍵在於持續提升良率。

他說，台積電能夠在晶圓代工技術上領先對手，就是不斷地改善良率，每個階段新技術進入到工廠量產期間，台積電每年都持續改進良率，「讓其他對手追趕不上」。

不過蔣尚義也直言，長期來看台積電仍有隱憂須面對，當摩爾定律（指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加1倍）到極限後，台積電的競爭優勢可能漸漸失去，儘管半導體技術仍會進步，但速度不會像摩爾定律這麼快，這會是台積電的最大挑戰。

蔣尚義建議，台積電可積極布局系統架構代工，在此領域台積電有很大的機會，也可以讓台積電競爭力持續優於對手。

展望台灣半導體產業，蔣尚義仍信心滿滿，他表示，台灣有機會再創新，因為工程師素質高，產業創新力和機動能力高、修正速度快，台灣創新和機動性可讓台灣半導體產業保持強大競爭力。

對於台日半導體產業合作，蔣尚義樂觀其成，他指出，「合作不空談、不閉門造車」，要與客戶緊密互贏。

蔣尚義表示，台灣和日本地理距離較近，以往日本高科技半導體大廠合作對象，多半是美國廠商，但當前情勢已不同，台積電具有領先地位，台灣和日本應該藉由地理位置靠近便利，加強合作。

他說，雙方合作就是要面對面談事情，廠商把設備搬到台積電，跟台積電一起開發新技術和製程，台積電可採用廠商的新設備，「大家坐下來把事情做得更好」。

關鍵字： 鴻海台積電半導體蔣尚義技術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

推薦閱讀

金價今年飆30%登「避險王」　專家：2原因取代傳統三寶

金價今年飆30%登「避險王」　專家：2原因取代傳統三寶

根據統計，黃金在 2025年至今現貨價格已飆升30%，漲幅已超過日圓、瑞士法郎和美國國債等其他傳統避險資產，榮膺避險資產桂冠。專家指出，在財政可持續性擔憂和迫在眉睫的戰爭面前，這迫使投資者重新思考真正的安全究竟是什麼。

2025-06-18 12:52
拚國人健康！包裝無糖飲料免貨物稅　立院初審通過

拚國人健康！包裝無糖飲料免貨物稅　立院初審通過

包裝無糖飲料拼免課徵貨物稅再進一步！立法院今（18）日審查《貨物稅條例》，朝野立委達成免徵共識，另加設附帶決議，要財政部、消保機關追蹤業者有沒有將減稅利益回饋給消費者。

2025-06-18 12:44
0050平價版「47.5元」登場！　小資上車潮引爆12萬張大量

0050平價版「47.5元」登場！　小資上車潮引爆12萬張大量

擁有110.9萬受益人、台灣市值最大的市值型ETF元大台灣50（0050）「一拆四」拆分後每股淨值降至47.32元，於今（18）日恢復上市，以47.5元開出，引爆小資族搶進，開盤約1小時，成交量就爆出12萬多張。

2025-06-18 10:19
0050爆量登成交王！分析師揭長短線佈局關鍵：小資族可進場了

0050爆量登成交王！分析師揭長短線佈局關鍵：小資族可進場了

元大台灣50（0050）在今（18）日開盤後爆出大量成交，盤中一度奪下台股成交王寶座，引起市場關注。外界普遍認為，此波熱潮與0050完成「一拆四」後重新掛牌有關，吸引大量投資人搶進。對此，分析師指出，這股買氣雖有短期交易動能因素，但從長線來看，仍具投資潛力。

2025-06-18 12:17
DRAM雙雄漲聲響起！南亞科亮燈爆17萬大量　華邦電漲半根

DRAM雙雄漲聲響起！南亞科亮燈爆17萬大量　華邦電漲半根

由於DDR4 DRAM市場供不應求，價格連帶上漲，也帶動記憶體廠股價表現亮眼， DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）今（18）日成盤面主流，南亞科早盤爆大量漲停鎖死，華邦電表現也不落人後，漲勢逾半根，創近三個月高點。

2025-06-18 11:26
快訊／日圓「0.2067」挑戰史上最甜　10萬台幣多換近6萬日圓

快訊／日圓「0.2067」挑戰史上最甜　10萬台幣多換近6萬日圓

日圓走貶，新台幣兌美元由貶轉升且堅守29.5元大關，台銀日圓現鈔牌告賣出價今（18）日上午9點43分以後2度出現「0.2067」的價位，連續2個交易日挑戰去年7月11日下下的史上最甜「0.2046」水準，以10萬台幣在今年4月底換匯與今日換匯相較，可以多換近6萬日圓。

2025-06-18 10:00
3檔高息ETF吸金破紀錄！　00878規模衝破4262億

3檔高息ETF吸金破紀錄！　00878規模衝破4262億

隨著台股行情熱絡，5月台股ETF總規模即將邁向3兆元，較上月成長4.59%，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）規模已突破4262億元，規模第4大的群益台灣精選高息（00919）規模已達4007.7億元，為目前市面上第3檔「4000億俱樂部」的ETF，大華優利高填息30（00918）的規模已經來到827億元，較一年前300多億規模，呈現翻倍成長。

2025-06-18 12:14
英特爾開鍘核心晶圓廠員工　估全球逾萬人失業

英特爾開鍘核心晶圓廠員工　估全球逾萬人失業

美國晶片大廠英特爾（Intel）計畫自今年7月中起，在其位於美國俄勒岡州（Oregon）矽森林園區（Silicon Forest campus）的生產廠區展開新一波裁員行動，首批裁減作業預計將於本月底完成，外媒更指出，英特爾代工廠預計會裁掉最多2成員工，恐怕會有超過1萬人失業。

2025-06-18 10:32
旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

玉山銀行公告從7月1日起旗下所有雙幣卡都要收取海外交易手續費1.5%，其中包含哈日族最愛使用「熊本熊」雙幣卡也入列。

2025-06-18 00:02
JPP-KY股東會通過配發1.5元　看好AI伺服器、航太業務雙成長

JPP-KY股東會通過配發1.5元　看好AI伺服器、航太業務雙成長

JPP-KY經寶精密（5284）今（18）日舉行2025年股東常會，選任新一屆董事會及獨立董事人選，除承認2024年度財報與盈餘分配案，亦就公司營運策略與未來展望向股東報告。JPP-KY本次股東會通過配發現金股利每股1.5元，以實際行動回饋股東長期支持。

2025-06-18 11:41

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透下期1.7億　今晚5人爽中百萬

華爾街罕見出清「輝達台積電」　重心放在2檔AI台股

快訊／日圓「0.2067」挑戰史上最甜　10萬台幣多換近6萬日圓

量販三強時代結束！知名連鎖賣場「退出台灣」

7萬人瘋搶川普金卡！1.5億換美國永久居留權

別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

台新吳東亮的惡夢！　搶輸新光三越恐變打工仔

旅日神卡「熊本熊」悲告！　玉山雙幣卡7月起收國外交易手續費

拚國人健康！包裝無糖飲料免貨物稅　立院初審通過

台股ETF今8檔除息逾半達陣　00919填息1成、爆量居成交王

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366