關稅戰喊暫停　台股基金規模止血回升重返5000億元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

主動式操作的台股基金5月因關稅戰警報暫時解除、電子股強勢回歸，帶動行情績效強彈，規模止血重返5,000億元大關，單月成長近600億元，創近18年來單月新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據投信投顧公會公布最新統計（截至2025/5月底止），主動式操作的台股基金(國內投資股票型) 終止連4個月下跌走勢，上個月規模成長596.9億元，為2007年7月以來單月新高，月增幅12.1%創2023年11月以來之最，規模來到5,527.8億元，也因為行情翻多，帶動資金進場布局，累計5月共有23檔台股基金單月淨申購逾億元，其中金額居前標的主要聚焦安聯、復華、統一、野村、富邦及元大等旗下招牌基金。

投信法人表示，電子股重返主流，推升台股基金5月打敗大盤比例近9成，有鑑於今年來波動幅度加大、類股輪動快速，建議投資人可透過主動式操作的台股基金，藉由經理人靈活操作，掌握台股資金動能與產業趨勢投資機會。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，AI產業強勁動能可望支撐台股成長力道，鑑於AI伺服器量產瓶頸已克服，相關產業供應鏈將持續受惠，將是產業配置主軸，不過後續盤勢因仍有關稅及匯率變動等不確定性，因此，第3季布局亦將適度分散配置於內需、高股息等不同投資主題，降低市場波動帶來的震盪風險。

