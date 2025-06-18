「全台最低薪」縣市曝！僅新竹市一半　在地人嘆：慣老闆很多

▲彰化縣為全台薪水最低的縣市。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

勞動部公布最新「全台各縣市薪資排行」，根據2024年底勞工退休金新制的「平均提繳工資」統計，新竹市以平均月薪7萬3159元榮登全台排行第1，收入最低的縣市則是彰化縣，平均月薪3萬5177元，只有新竹的一半。消息一出，彰化人也頻頻發聲抱怨，領3萬5千元還要加班，當地的慣老闆很多。

根據勞動部統計顯示，新竹市平均月薪為7萬3159元，近3年工資成長12.4%，收入為全台之冠；第2名是新竹縣，平均月收入5萬7749元，工資成長率為16.86%；第3名是台北市，平均月收5萬3582元，工資成長率11.42％。

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全台薪資倒數最後1名的縣市則為彰化縣，平均月薪僅3萬5177元，近3年成長率11.24%；屏東縣為倒數第2名，平均月薪3萬5586元，成長率10.33%；台東縣倒數第3名，平均月薪3萬5726元，成長率10.31%。

彰化縣為全台平均薪水最低的消息，在社群平台Threads上引發網友討論，不少當地人指出「諷刺的是彰化員林市超多超級有錢人」、「3萬以下很正常，所以我不在彰化工作了」、「彰化低薪是標配」、「彰化要領35K，基本上都是要每天加班12小時」、「為什麼領那麼少？因為慣老闆都有一套自己的計算方法」、「彰化就是低薪+慣老闆」、「彰化遍地慣老闆，愛做不做隨你 」。

也有不少人直言，從別的縣市回來彰化，也完全沒辦法理解這邊的薪資水平，「我在台北1個月差不多7萬的薪資，回到彰化剩2萬8，扣完勞保剩2萬7，時數還比在台北還長」、「彰化人都跑去台中工作了」。

全台各縣市平均月薪排行：

1.新竹市：73,159元；近3年薪水成長率：12.40%

2.新竹縣：57,749元；近3年薪水成長率：16.86%

3.台北市：53,582元；近3年薪水成長率：11.42%

4.桃園市：45,665元；近3年薪水成長率：11.05%

5.新北市：43,119元；近3年薪水成長率：11.23%

6.苗栗縣：41,707元；近3年薪水成長率：8.75%

7.高雄市：40,660元；近3年薪水成長率：10.58%

8.基隆市：40,406元；近3年薪水成長率：10.53%

9.雲林縣：39,623元；近3年薪水成長率：6.45%

10.台南市：39,599元；近3年薪水成長率：10.03%

11.台中市：39,011元；近3年薪水成長率：11.9%

12.南投縣：37,950元；近3年薪水成長率：9.87%

13.花蓮縣：37,739元；近3年薪水成長率：9.97%

14.宜蘭縣：37,648元；近3年薪水成長率：11.79%

15.嘉義市：37,265元；近3年薪水成長率：10.95%

16.嘉義縣：37,147元；近3年薪水成長率：10.53%

17.台東縣：35,726元；近3年薪水成長率：10.31%

18.屏東縣：35,586元；近3年薪水成長率：10.33%

19.彰化縣：35,177元；近3年薪水成長率：11.24%

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