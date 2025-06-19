輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

▲輝達執行長黃仁勳女兒黃敏珊今年在Computex期間曝光度極高。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我們家以前每一年都會來台灣度假，現在則是每年都來Computex」輝達執行長黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang），去年低調在Computex期間與場內台廠互動，但今年明顯工作量更大，直接在3月的美國GTC大會躍升幕前、擔任與所羅門董事長陳政隆的對談主持人，台風穩健、控場經驗十足。

今年5月，除了陪同老爸參加與台積電、兆元宴等餐會，也直接以輝達AI平台產品與技術行銷總監身分出席包括台達電、研華的活動，跟哥哥黃勝斌（Spencer Huang）分工合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃勝斌是芝加哥哥倫比亞學院國際行銷與文化研究雙學位，2019年在麻省理工學院史隆管理學院讀AI相關商業策略，2022年拿到紐約大學商學院企管碩士，研究領域同為AI。

▲黃仁勳協助史丹佛大學蓋工學院中心，全家人一起參加揭幕活動。

黃勝斌2015年曾回台灣與朋友合資，在台北信義區經營酒吧R&D Cocktail Lab，也曾在台北一家酒吧當過調酒師，2018年還曾做過自由攝影師，目前則在輝達擔任產品經理，從事雲端原生技術建構，以簡化、加速機器人模擬程式的應用。

「我一直都喜歡機器人，但小時候沒辦法擁有一個，因為那時太大又太笨重了，」他在美國GTC大會上跟台灣記者這樣說，他說以前輝達就是家裡餐桌上的話題，但現在他和妹妹都進入公司了，不能只是聽、也要做些事。

今年Computex他也代表輝達，為和碩站台，跟父親一樣說話風趣、熱愛夜市，他直言5月的台灣熱得受不了，但這時的水果很好吃，Computex實在太累了，真想趕快去按摩腳。

「台灣有最棒的食物、最棒的人，真是令人驚嘆，我的母親很享受台灣、她就像台灣的導遊。」CTWANT記者去年詢問黃敏珊會說中文嗎，她說「一點點，不像我哥哥住了十年，也許我也會搬到這裡。」

▲黃仁勳兒子黃勝斌的中文很好，曾在台北當調酒師。

黃敏珊擁有倫敦商業學院行銷與策略雙學位MBA，目前負責輝達開發平台Omniverse的定位、行銷策略與發布。

黃敏珊跟父親一樣熱愛美食，畢業於紐約餐飲學院的餐廳營運與飯店管理學士，曾在美國擔任廚師，還到巴黎、倫敦藍帶學院進修，看起來黃仁勳對於孩子的興趣很開明。

但是否像其他的老外富豪一樣、自由讓孩子選擇人生道路，「你覺得有可能嗎，他畢竟是華人。」輝達員工跟CTWANT記者透露，黃仁勳的子女在公司內部很活躍、可以說是「很忙」，勢必是要接老爸的班了。

延伸閱讀

▸ 科技繼承者們3／「金」飯碗不好捧獨自面對股東炮火 公子先拿小公司試手感

▸ 吸金陷阱1／投資人苦等12年未上市！ 康力生技股東血本無歸曝內幕

▸ 原始連結