快訊／台積電跌10元至1045　台股跌逾160點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（19日）以22238.1點開出，指數大跌118.63點，跌幅0.53％，隨後跌勢擴大，指數下挫逾160點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1045元，跌幅0.95％；鴻海（2317）下跌0.5元至155.5元；聯發科（2454）下跌5元至1280元；廣達（2382）下跌1元來到282元；長榮（2603）上漲0.5元至214.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌44.14點或0.1％，收在42171.66點；標準普爾500指數下跌1.85點或0.03％，收5980.87點；那斯達克指數上漲25.18點或0.13％，收在19546.27點；費城半導體指數上漲27.37點或0.52％，收5251.02點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42171.66
|▼44.14
|▼0.1%
|S&P500
|5980.87
|▼1.85
|▼0.03%
|NASDAQ
|19546.27
|▲25.18
|▲0.13%
|費城半導體指數
|5251.02
|▲27.37
|▲0.52%
資料來源：證交所
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