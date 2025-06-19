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中鋼黃建智談鋼鐵後市！Q3「非常緊張」　拚第4季逆轉勝

▲中鋼執行副總經理黃建智將接任中鋼董事長。（圖／ETtoday資料照）

▲中鋼董事長黃建智。（圖／資料照）

文／中央社

中鋼董事長黃建智今天談鋼鐵市場後市。他表示，第3季本就為鋼鐵產業淡季，因受歐美暑休及亞洲高溫雨季影響，工程動能減弱，但今年有關稅等不確定因素，預期第3季會「非常緊張」，壓力較大，後續得觀察第4季能否反彈「逆轉勝」。

黃建智今天出席中鋼股東會，也是他上任後首度主持股東會。會前他向媒體指出，今年7月9日是美國總統川普緩徵關稅期限，若美國與其他國家談判順利，不確定因素有望消除。此外，今年10月世界鋼鐵協會將公布明年鋼鐵市場需求短期預測報告，他認為，這將是市場重要參考指標。

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針對近期以伊衝突升溫，他表示，油價上漲機率高，連帶天然氣也可能走揚，導致推升物價，對產業發展形成壓力。

他也在股東會表示，目前美國正陸續與各國完成貿易談判，經貿秩序可望趨於穩定，但今年因不確定因素多，全球鋼市復甦力道可能弱於原先預期；中鋼上半年掌握鋼市短暫復甦，接單狀況符合預期，下半年將密切關注鋼市發展，步步為營，審慎採取適當因應對策。

黃建智指出，中鋼仍面臨短期關稅與匯率議題、中期地緣競爭態勢，以及長期碳定價、碳關稅及碳中和等三碳壓力，已審慎規劃最適產能方案並持續推動高值化精緻鋼廠，與發展綠能產業的經營發展雙主軸，以及供應鏈、數位與低碳等三轉型。

他說，希望透過高值化精緻鋼廠，搭配供應鏈轉型，推動鋼品價值和價格雙價提升。

關鍵字： 中鋼鋼鐵黃建智股東會市場

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