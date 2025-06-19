酷澎高薪臨工　他請假去打工「5天賺23K」狂讚：免費便當、手搖

▲酷澎搶攻618購物節商機。（圖／翻攝自酷澎官網）



記者施怡妏／綜合報導

因應618購物節，電商平台「酷澎（Coupang）」徵求臨時工，開出時薪早班630元、晚班730元，吸引許多人應徵，有網友表示，跟原公司請假去打工，5天就賺了2萬3000元，中午有提供便當、泡麵，感覺像是夏令營，最辛苦的部分就是要一直站著，但想到一天可以賺5000元就不累了，還有人特地從台南北上來打工。

有網友在Threads發文，看到酷澎應徵臨時工，且開出高時薪，讓他很心動，於是跟原公司請假，每天花4小時通勤去酷澎倉庫上班，「為了錢我忍」，甚至還聽到有人從台南特地北上，「比起我在工地日曬雨淋日薪1900元還好賺」。

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原PO透露，現場每天都有提供免費的午餐，甚至還有手搖飲，下班還有小點心，工作5天賺了2萬3000元，「除了熱跟腳酸，其他還好，個人覺得不會累」，感覺像是參加夏令營，順便工作賺錢；此外，現場的工作人員都會問要不要加班，「我從第一天到今天，我一直都講要加班但都沒有，因為腳太酸了」。

貼文掀起熱論，「辛苦但拿到錢就很值得」、「這個打工贏過很多辦公室人員了，早知道我也請假去」、「五天把快閃出國的錢都賺到了」、「請假去工作真的都非常值得」、「好想去體驗看看！這時薪太讚了」、「做4天等於做104上面職缺半個月的薪水了，甚至還超過」、「應該請假去賺外快才對」、「爽到走路會不自覺地笑」。

貼文獲原PO授權轉載。