威力彩飆14億「隨機買1注就好」！財經達人曝數據：包牌浪費錢

▲財經部落客研究後發現，威力彩都是隨機的。（示意圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

威力彩已連續32期槓龜，今（19日）頭獎上看14億元，財經部落客「都明白的存股筆記」就建議，隨機選號1注就好，不用花錢包牌；他分析威力彩近20期的表現，計算平均命中數量，發現跟隨機亂數的結果一樣，「威力彩真的是隨機的」。

財經部落客「都明白的存股筆記」在粉專發文，威力彩高額獎金吸引很多人包牌，希望能夠增加中獎的機會，不過他分析最近20期，最常出現的10個主號碼，以及3個特別號，並將這組號碼與下一期開獎結果進行比對，計算平均命中數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專坦言，「如果你要買，真的啦，隨機選號1注就好，別去集資包什麼牌了」，用LSTM模型跑過很多次，結果就跟跑隨機亂數下場差不多，威力彩真的就是隨機的，「如果想發財，電腦選號1注就好，別浪費錢」。

回顧威力彩史上最高的頭獎為30.04億元，於2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出，中獎者是4位在民間企業上班的同事集資購買，每人出資300元，共買了2注電腦選號、1注自選威力彩。第二高頭獎獎金28.74億元，則在2015年9月14日於台北市士林區飛來發彩券行開出，據傳是一對夫妻逛士林夜市時路過彩券行，妻子買了1注就幸運抱走頭獎。

第三高頭獎獎金為27億，在2021年8月23日於新北市三峽區的彩券行開出，為3人集資，該張中獎彩券共有8組選號，投注金額共計800元。