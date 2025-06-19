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謝金河：年線定多空　以伊衝突可能是一個大轉折點

圖／先探投資週刊 提供

世界一波未平，一波又起！才剛剛經歷了川普對等關稅驚嚇，全球股市紛紛回到對等關稅衝擊前的位置，金融市場正在調養的時刻，六月十三日以色列對伊朗發動攻擊，這是七○年代七日戰爭以來空前最大的一次軍事行動，這次以色列出動逾二○○架軍機，精準展開轟炸，一共炸死逾二十位伊朗高階將領，同時摧毀伊朗發展核武的濃縮鈾基地，而且擊殺逾十位伊朗發展核武的高階專家，以色列的雷霆行動震驚世界，連跑去加拿大參加Ｇ７會議的川普都趕忙返回白宮處理大事。

伊朗國土面積一六四．八萬平方公里，以色列只有二．八萬平方公里，以色列人口一千萬，伊朗逾九千萬，如果從人口、土地面積來看，以色列是小國，伊朗是大國，但是在這次軍事行動中，伊朗簡直成了肉包子，除了將領及核武專家遭到「斬首」，軍事基地及核武基地也被摧毀，儘管伊朗也對以色列發射一五○枚飛彈報復，但攻擊力道十分有限，這場現代戰爭啟示錄也給了全世界很大的啟發，而且，看起來中東火藥庫可能走到尾聲。

中東火藥庫走到尾聲

過去幾十年，從以色列一九四八年建國以來，中東戰火不斷，一直有火藥庫之稱，這兩年中東情勢出現很大變化，過去背後有伊朗助力的黎巴嫩真主黨、葉門胡塞組織及巴勒斯坦的哈瑪斯幾乎都被剿滅，這次伊朗與美國展開廢核協議六○天，期限到六月十二日，以色列在期限屆滿立刻展開精準攻擊，這個突擊把伊朗打成紙老虎，中東的情勢瞬間出現巨大轉折。

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五月川普一趟中東行，參訪沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國，得到最高規格接待，這三個國家單承諾投資美國逾兆美元，卡達加買二○○架波音飛機，川普還帶上馬斯克、黃仁勳要協助中東各國發展ＡＩ園區，成立中東ＡＩ主權基金，川普成功收服這三個中東國家，同時在利雅德，川普也接見敘利亞反叛軍（ＨＴＳ）領袖艾哈邁德．夏拉，敘利亞一夕變天。

二○二三年九月習近平用專機搭載敘利亞總統阿塞德參加亞運開幕典禮，特別打開二百多年未曾打開的靈隱寺大門，為了拉攏阿塞德，中國祭出最高規格，沒想到二四年十二月阿塞德倉皇出逃，敘利亞一夕變天，看起來這次川普收服了敘利亞，當葉門胡塞組織、黎巴嫩真主黨，加上巴勒斯坦哈瑪斯幾乎被團滅的情況下，伊朗是川普處理中東問題的最後一塊拼圖，這次以色列展開行動，可能是中東情勢變化最重要的一個點。

資通訊產業蒙上陰影

這次金融市場再度動盪，美國道瓊指數在六月十三日大跌七六九．八三，美元指數最低跌到九七．六○二，市場擔心以色列這次大規模軍事突擊會擴大為全面戰爭，六月十六日以色列炸毀伊朗油田，更讓油價上拉，ＷＴＩ到七四．九一美元，北海布蘭特到七六．五美元，油價上漲會助漲通膨，這也是川普最不願見到的軟肋，股市也出現悲觀情緒，ＶＩＸ也上升到二一．五四，市場憂心戰爭擴大，其實這是中東可能走向曙光的一大步，這個情勢很像川普祭出對等關稅，第一時間好像世界末日降臨，如果照這個稅率開徵，世界經濟可能崩潰，但在絕望中，川普自己修改遊戲規則，一方面是關稅豁免九○天，又與中國談妥關稅，全球股市又回到原點。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2357期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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