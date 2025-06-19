央行估全年GDP保3　下半年出口、民間投資動能轉弱

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（19）日舉行第2季理監事會，政策利率維持不變外，全年經濟成長率（GDP）預估值3.05%也維持不變 ，但消費者物價指數年增率（CPI）則由1.89%調整為1.81%。

央行指出，今年以來受惠人工智慧(AI)等新興科技應用需求強勁，以及國外廠商因應美國關稅政策提前拉貨，致出口大幅成長，民間投資擴增，加以民間消費續增，經濟成長遠優於預期。勞動市場方面，與上（2024）年同期相比，1~4月失業率下降，就業人數上升；薪資溫和成長。

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至於下半年，央行認為，美國關稅政策不確定性仍高，全球景氣展望保守，加以國外廠商已提前拉貨及比較基期已高，預期出口及民間投資成長動能轉弱；民間消費和緩成長。

今年1~5月消費者物價指數(CPI)平均年增率為2.04%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為1.65%，持續緩步下降趨勢。

展望下半年，服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，加以預期本年原油價格較上年為低，通膨壓力將續趨緩。

央行此次下修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.81%、1.69%，低於上年之2.18%、1.88%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。



