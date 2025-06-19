馬來西亞台灣形象展6月23日登場　預約一對一商洽會已破千場次

▲馬來西亞台灣形象展6月23日登場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年馬來西亞台灣形象展6月23日起將一連三天將在吉隆坡會展中心(KLCC)盛大舉行，由超過200家參展廠商共同展示台灣在智慧製造、大健康產業、綠色永續、智慧生活、文化與觀光等領域的創新實力，預約一對一商洽會已破千場次，各界期待進一步深度交流。

台灣形象展第8度在馬來西亞舉辦，主辦單位外貿協會指出，今年展覽充分展現台灣的研發創新能力。健康產業形象館聚焦預防醫學、智慧醫療、精準檢測及醫療旅遊等領域的創新整合；淨零碳排館與永續包裝館則展示最新的太陽光電應用、儲能電池技術，以及新型環保包材，提供潔淨能源及提升能源效能的方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣精品館與創新生活館結合科技與日常生活，帶來嶄新的體驗；Taiwan Select台灣嚴選館及品味台灣館更將讓參觀者沉浸在台灣美食與生活風尚的魅力中，具有清真認證的產品也將在展中提供試吃試飲；參觀者可以在好吃又好玩的臺灣形象展中，同步享受一場科技饗宴。

AI人工智慧為當前潮流，台灣憑藉全球領先的半導體優勢與創新能力，正扮演推動這波產業革新的關鍵角色；馬來西亞積極發展成為東南亞資料中心樞紐，因應當地對AI的需求，32家於各領域創新應用的台灣AI企業將在形象展中呈現最新科技。

本屆展覽首度規劃「AI創新應用區」，展現台灣AI生態系、驅動AI的運算實力。此外，特別推出「凱比機器人」導覽服務，參觀者能跟機器人互動，親身體驗台灣AI技術在日常生活中的實際應用。

6月24日登場的「AI創新研討會」，邀集11家頂尖AI企業。上半場聚焦「工業4.0—AI驅動的自動化與管理」，從AI轉型策略、智慧流程自動化到工業資料整合與安全機械皮膚等技術，展示工業AI應用的最新趨勢。下半場「AI創新應用」則帶來AI於智慧醫療、機器人、數位金融、安全及節能的解決方案；展現AI在日常與產業中的無限可能。

其他產品發表會包括綠色永續、健康生活、時尚樂活，及數位科技解決方案，超過50家台灣業者輪番上陣發表最新產品。展場另有多場試吃及體驗活動，並將天天送出由華航、長榮、星宇等三家航空公司提供的吉隆坡台北來回機票，驚喜連連！

臺灣形象展展期為6月23日至25日，地點在吉隆坡會展中心(KLCC)第四及第五展廳，參觀者換證免費入場，參觀時間為上午10時至下午6時。更多資訊詳見臺灣形象展官網：http://mysonline.taiwanexpoasean.com/或瀏覽臉書專頁：https://www.facebook.com/TaiwanExpo.mys/