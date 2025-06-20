航港局攜海巡署等　聯合提升東部海域應急應變能力與救援效率

▲114年度區域聯合救生救難暨海洋污染應變演練結合群力圓滿成功。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為加強東部海域海難應變能力，交通部航港局東部航務中心昨(19)日與海洋委員會海巡署東部分署、花蓮縣環境保護局、台灣中油股份有限公司東區營業處及台灣港務公司花蓮港務分公司於花蓮北濱公園共同主辦「114年度區域聯合救生救難暨海洋污染應變演練」，此次演練，目的是全面動員各單位的海難應變能力，並加強橫向協作，確保在緊急情況下能迅速有效的應處。

此次演練模擬遊客使用SUP不慎落水、遊艇發生機械故障、火災及船隻漂流擱淺等情境，主辦單位協同海巡署東部分署第一、二岸巡隊、艦隊分署第六海巡隊、內政部空勤總隊、財政部關務署花蓮分關、花蓮縣消防局等單位一同參與，密切配合，從察覺案件、通報啟動機制、搜救計畫擬定、遇險人員救助、遇險船舶處置及公共關係應處整備等階段皆能成功展現政府機關與民間機構間的協同合作，達成預期的應變效果。

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航港局表示，透過本次演練各單位全力以赴，積極投入，強化橫向聯結與合作默契，不僅提升了處理海難事故的整體效率，也確保在災難發生時，能夠迅速啟動應變，保障海上航行安全及海洋環境。