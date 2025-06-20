快訊／美西線今日開始多數船公司都降到2500美元　歐洲線7/1調漲

▲美國線運價持續滑落。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司與大型攬貨公司指出，在亞洲籍大船公司帶領之下，今(20)日開始多數船公司美西線每大箱(40呎櫃)運價都從原2800-3000美元降到2500美元，非聯盟船約在2300-2400美元之間；歐洲線因為塞港與中東情勢緊張，船公司規劃7月1日起每大箱調漲200-400美元，運價會拉到每大箱3200-3400美元。

美西線因為加班船與新航線航班大增，運價從本月1日的6000美元開始一路滑落，原本降價是由非聯盟船帶動，現在也有聯盟船也領先價降，昨日有亞洲籍大船公司宣布今日開始美西2500、美東4700美元，今日多數船公司都跟進，僅有兩家大船公司美西運價訂在2600-2700美元，美東訂在5000美元。

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7月市場正式進入傳統旺季，但美西線估計不可能調升運價，最快要看7月中，歐洲線則可能7月初與7月初都調漲，就看船公司船舶配置狀況與美國關稅後續協商結果。

陽明海運昨日在法說會答覆法人詢問時表示，要趕美國給中國的90天寬限期貨載，美西線最後出貨日約在7月中，美東則是6月底7月初。國際媒體則是報導美方考慮再延長對中關稅寬限期90天，顯示短期內不太可能達成永久貿易協議。