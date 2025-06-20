關稅政策、匯率波動　第一金董座：短期金控獲利受衝擊在所難免

▲第一金控暨第一銀行董事長邱月琴。（圖／第一金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金（2892）獲利連續4年改寫新高，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴於今（20）日股東會上表示，美國川普政府美國優先政策，加上關稅政策、匯率波動之影響，短期內金控業獲利受衝擊勢所難免；第一金融集團將掌握全球經貿變化，盡力減緩負面影響，對於既有核心業務及數位轉型計畫，仍將加速推進，力求穩健獲利達成永續經營韌性目標，以回饋股東長期的愛護與支持。

第一金融集團去年除調整集團獲利結構之外，也落實法遵執行，深化風控能力，更專注ESG（環境、社會、公司治理）之履行，2024年集團及銀行子公司獲利再創新高，第一金稅後淨利253.59億元，年增近13%，每股稅後盈餘（EPS）為1.81元；第一銀行稅後淨利達238.06億元，年增逾10%；銀行以外子公司稅後淨利合計達23.16億元，年增近30%，獲利占比更提高至8.8%。

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未來第一金融集團將深化「厚植誠信治理，邁向永續未來」的經營理念，審慎因應全球地緣政治變化、供應鏈重組、數位及淨零雙轉型等新契機與新挑戰，秉持穩健經營與創新佈局的發展目標，提高集團核心競爭力，同時，在強化法令遵循、防制洗錢、金融阻詐、內控制度、風險管理及資訊安全的基礎下，發揮投融資議合力量，創造永續共榮新金融生態圈。

