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快訊／大樂透6連摃！本期百萬加碼「0注中」　下期頭獎飆2億

▲▼大樂透。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大樂透示意照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣、閔文昱／台北報導

大樂透本期（20日）頭獎未開出，邁入連6摃，下期（24日）預估銷售1.3~1.4億元，頭獎累積金額預估上看2.0億元。

大樂透第114000063期開獎號碼依序為04, 20, 31, 40, 42, 48，特別號為24

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端午加碼7組100萬部分，7組中開出0組，總中獎注數為0注，本期尚有7組100萬獎項未開出，將於次期(24日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

關鍵字： 大樂透台彩開獎號碼頭獎連摃

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