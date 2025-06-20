快訊／大樂透6連摃！本期百萬加碼「0注中」　下期頭獎飆2億

快訊／美西線今日開始多數船公司都降到2500美元 歐洲線7/1調漲

超大型攬貨公司與大型攬貨公司指出，在亞洲籍大船公司帶領之下，今(20)日開始多數船公司美西線每大箱(40呎櫃)運價都從原2800-3000美元降到2500美元，非聯盟船約在2300-2400美元之間；歐洲線因為塞港與中東情勢緊張，船公司規劃7月1日起每大箱調漲200-400美元，運價會拉到每大箱3200-3400美元。

特斯拉FSD新晶片量產 傳台積電獲3奈米訂單、三星為備援

電動車大廠特斯拉（Tesla）下一代FSD（全自動輔助駕駛）晶片AI5／HW5傳出已進入量產階段，外媒指出，此次晶片代工由台積電主力承接，採用先進的3奈米N3P製程，三星則為備援代工選項之一。

兄弟爭報扶養70歲媽媽 國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

綜所稅申報倒數計時，國稅局為申報扶養糾紛衍生的「親情倫理劇」再次上演，最近就有一對兄弟搶報70歲媽媽扶養的案例，雖然哥哥月月付1萬元生活費，全年花了12萬元，國稅局還是以2大關鍵判定年紀小的弟弟才有綜所稅申報扶養抵扣的空間。

5月新青安受理件數、金額年減近5成 華銀有分行抱蛋

財政部今（19）日公告八大行庫5月新青安房貸成績，不但受理4348件，金額359億元，雙雙較去年同期衰退近5成，其中華南金（2880）旗下華南銀行（華銀）5月受理件數僅183件，由於華銀全台分行家數高達186間，業界熱議「華銀有分行抱蛋」。

「三巫日」逼近！逾6兆美元史上最大期權交易 美股面臨挑戰

美股19日因「六月節」休市，但投資者正準備迎接今（20日）、周五的三巫日（triple witching）來臨，將面臨史上最大規模6.5 兆美元期權到期，此舉可能導致股市出現比最近幾周出現的溫和變化更為劇烈的波動。

2銀行信用卡卡面大改版 網友熱議「巴黎鐵塔變比薩斜塔」

永豐銀行、第一銀行在7月1日進行信用卡卡面大改版作業，前者更換雙幣「幣倍卡」以及「現金回饋Green卡」2種信用卡的卡面，後者全新推出「FUTURE版面」，對於卡面更換，引發網友熱議，看法兩極；銀行強調，新卡面主要是提供給7月以後申請新戶使用，卡友現有舊卡不受影響可以繼續使用到到期前。

債蛙不死心！ 調查近5成持有債券ETF部位不出清

債券市場今年以來波動大，市場拋售美元資產、聯準會（Fed）遲不降息，債券價格慘跌，債券ETF投資人慘套，根據國泰6月國民經濟信心調查結果顯示，有49%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出（買進後短期賣出），30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出（買進後持有較長期）；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

通行荷莫茲海峽兵險尚未調升 陽明中東線兩組船照常航行

雖然以色列與伊朗之間爆發武裝衝突，倫敦海事保險市場聯合戰爭委員會(JWC)本月18日裁定暫不調高保費；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男昨(19)日傍晚查詢，航行荷莫茲海峽，兵險仍維持0.075%到0.1%水平。陽明海運策略長吳宜達昨日在公司法說會上指出，公司在中東線有兩組船，目前都照常航行。

志信股利1.64元 美麗信今年維持好成績、竹南接續推新建案

志信(2611)今(20)日股東會通過配發現金股利1.64元，配發率100%，以今日收盤價20元，殖利率達8.2%。公司總經理陳秀奇指出，公司轉投資的美麗信花園酒店，去年平均住房率超過九成，配發現金股利0.96元，今年估計仍有好業績；在竹南蓋的住宅與店面，預計今年年底完工，接續還有約一百戶住宅與店面建案將推出。

12強紀念銀幣來了！ 央行：下周一正式亮相

總統賴清德催生的12強冠軍紀念幣有譜！央行今（20）日公告，下周一（23日）上午10點，將由央行發行局局長鄧延達正式向外說明「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」相關事宜。