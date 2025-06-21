最新妖股出現！中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

▲Regencell Bioscience掛牌上市。（圖／翻攝Regencell Bioscience網站）

記者葉國吏／綜合報導

一家專攻草藥療法的香港生技公司Regencell Bioscience（美股代碼RGC），近期在美股市場掀起熱潮。儘管尚未獲得任何營業收入，今年股價卻飆升至驚人的48630%，市值一度突破386億美元（約新台幣1.13兆元），超越AI伺服器大廠美超微（Supermicro）。

根據《BusinessInsider》報導，Regencell成立於2014年，總部位於香港，主打研發專利中藥配方，聲稱能有效改善ADHD（注意力不足過動症）及自閉症等疾病。然而，該公司去年10月提交的監管文件顯示，至今仍未有任何營收，且近兩年累計虧損達1040萬美元（約新台幣3.07億元）。

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▲香港生技公司Regencell Bioscience（美股代碼RGC）成新一代迷因股。（圖／翻攝Google）

本週一（16日），Regencell進行1拆38的股票分割，導致股價當日暴漲283%。拆股後股價更為親民，吸引散戶投資者大量湧入，市值迅速攀升至300億美元，並在周二（17日）進一步突破386億美元，超越美超微、Lululemon與Reddit等知名企業。

Regencell自2021年上市以來，曾在2024年7月22日創下0.0707美元的歷史最低價。但相較於周二的78美元新高價，股價在短短11個月內暴漲1102倍，成為市場上最引人注目的「迷因股」之一。

Regencell的股價飆升，有分析師認為可能跟現任美國衛生及公共服務部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的反疫苗立場，間接引發市場對另類療法的興趣。

在Reddit論壇上，許多網友將Regencell視為下一個「迷因股」，但機構分析則提醒，這波股價波動更像是投機炒作，投資者應謹慎評估風險。