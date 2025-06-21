006208爆存股「出走潮」？股東人數連8降　小資0050 刷新高

▲台股示意圖。（圖／資料庫）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著元大台灣50（0050）分割後恢復交易，因一張入手價不到5萬，吸引小資族搶進，根據集保統計至6月20日，0050股東人數飆新高，來到逾121萬人，不過因此孿生兄弟富邦台50（006208）受波及，股東人數連八周下滑，2檔市值型ETF進入白熱化競爭。

0050在分割前最後交易日（6/10日）收盤價188.7元，換句話說買1張要18.87萬元，但在1張分拆4張，分割後首交易日（6/18日）股價降為47.16元，1張不到5萬元。

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以0050恢復首交易價格每股47.16元推算，買100股也才4716元，堪稱小資族首選，帶動0050在恢復交易首3個交易日，每日成交零股數爆增，分別是801萬、742萬、440萬，也帶動股東人數（受益人數）飆高至121萬3299人，刷新高，比起暫停交易前人數，一下子跳增快10%。

反之，同樣市值型006208在昨日（6/20）收盤價110.4元，一張入手價逾11萬。過去006208因股價比0050還便宜，市場曾言「同樣市值型ETF，買不起貴鬆鬆的0050，就買006208」，只是這樣場景逆轉，0050變便宜，入手更方便。

由於今年初市場籠罩在高股息配息縮水氛圍中，市場買氣從高股息ETF轉向市值型ETF，也推升006208單周戶數成長帶來驚人成績，006208今年首周人數才60.8萬人，至4月25日來到72.89萬人，創下史上新高， 豈料自此連八降，至昨日人數降到70萬6140人。