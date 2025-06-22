伊朗空襲華爾街憂原油飆升　加密貨幣爆倉17萬人

▲伊朗與以色列國旗。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普在個人社群平台發文證實轟炸伊朗後，中東衝突升級，華爾街交易員繃緊神經，準備迎接原油飆升，風險性資產出現變動，加密貨幣傳出逾17萬人爆倉，其中超過9成以上為多單爆倉。

《彭博社》指出，自以色列襲擊其宿敵以來，布倫特原油期貨價格已上漲 11%，但每天的漲跌幅度都很大。預計這一漲勢將在週一重新開始，此前美國的襲擊——針對福爾多 (Fordow)、納坦茲 (Natanz) 和伊斯法罕 (Esfahan) 的設施——大幅提高了這個占全球石油產量三分之一地區的賭注。

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MST Marquee 的能源分析師 Saul Kavonic表示，目前市場緊盯伊朗反制動作，若激烈回應，油價可能會走向每桶100美元的價位，他認為這次美國的襲擊可能會使衝突升級，伊朗可能會通過瞄準包括伊拉克在內的海灣石油基礎設施或騷擾荷莫茲海峽的船隻航行。

《路透社》引述哈里斯金融集團執行合夥人Jamie Cox分析認為，油價最初肯定會因這一消息而飆升，但幾天後可能會回落。隨着美國此次武力展示和伊朗核能力的徹底毀滅，他們已經失去了所有籌碼，很可能會按下退出按鈕，達成和平協議。

市場避險情緒急速升溫，投資者紛紛拋售風險資產。 加密貨幣集體暴跌，截台北時間中午12點左右，《幣安》交易所報價顯示，乙太坊跌超7%，艾達幣、狗狗幣跌超6%，Solana跌4.63%，XRP跌近4%，BNB跌2.50%，比特幣跌1.36%。



Coinglass數據顯示，過去24小時內，加密貨幣全網爆倉人數超過17萬人，爆倉金額達到6.75億美元，其中近九成為多單爆倉。