國泰世華擔任臺大企業導師　流程「自動化機器人」每年節省行員逾20萬作業時數

▲國泰世華受邀參與由國立臺灣大學會計學系與流程自動化軟體廠商UiPath共同舉辦的「RPA 企業專題計畫」，並擔任企業導師，和同學分享國泰世華的金融RPA實務，攜手探索會計領域的創新應用。（圖／國泰世華提供）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行作為金融業的數位應用領先者，長年投入金融科技（Fintech）發展、推動金融創新與人工智慧應用，自2018年起，即在行內推動流程自動化（Robotic process automation, RPA）技術，優化同仁的工作體驗。近日，國泰世華受邀擔任企業導師，參與由國立臺灣大學會計學系與流程自動化軟體廠商UiPath共同舉辦的「RPA 企業專題計畫」，和同學分享國泰世華的金融RPA實務，攜手探索會計領域的創新應用。

「RPA 企業專題計畫」課程為期六周，是臺大會計系的必修課，同學在課堂中學習關聯式資料庫、SQL語法、企業資源規劃（ERP）系統、流程探勘以及RPA，完整的課程規劃搭配企業導師的實務分享，讓學生更加貼近企業運作的實際情形。透過這門課程，學生不僅能接觸到銀行的RPA運用，更以近年熱門的生成式AI作為輔助，融入AI分析和提示詞等創新應用，讓自動化流程從單純程式的計算規則，邁向智能式的判斷。

國泰世華銀行資深副總經理吳建興表示：「國泰世華落實數位轉型，在作業流程自動化領域投入大量資源，致力於提升同仁的工作表現與生活品質。目前，已有一百餘條RPA流程，每年可協助行員節省超過20萬小時的工時，等同於百餘位全職人力的工作時數，讓同仁能有餘裕投入更多創新與具發展性的任務，這些成果不僅體現在效率提升，更在流程盤點與優化的過程中，協助團隊重新展開與收攏任務，持續探索更具彈性與創造力的工作方式。值得一提的是大部份的流程是素人開發與維運的，展現了數位轉型的能量。」

以2020年COVID-19時期的勞工紓困貸款為例，當時銀行行員收件後，必須手動將大量資料輸入信保基金網站，然而隨著鉅量申請湧入，各家銀行作業和相關網頁，都面臨核案擁塞的狀況。國泰世華第一線的收件同仁，自主開發利用RPA自動流程部署，將輸入信保基金網站的過程完全自動化，透過RPA作業，讓資料在離峰時段也能繼續執行上傳作業，僅花費不到人工1/4的工作天，就完善相關作業，提升整體授信的效率。

國泰世華也將深厚的資訊金融經驗，投入社會培力工作。不僅在多年前就成立包含Java班的各式培訓計畫，提供大眾接受專門培訓的機會，本次加入臺大企業導師行列，國泰世華更積極結合AI思維，將業界最新的應用傳授給同學們，最終，學生也能產出令人驚艷的專案成果。吳建興表示：「很開心我們的同仁能和臺大會計系同學一起學習、研究，同學們設計的自動化流程，除了方案具備高度的可應用性，還『超前』考量了未來業務的發展需求，表現十分優異。」

RPA不僅節省大量工時，也讓非資工背景的人，可以在短時間內熟悉程式與流程設計，受到許多企業青睞。國泰世華表示，盼能透過資訊應用，提升同仁與客戶的體驗，未來將持續強化RPA和AI的運用，打造更便捷的金融服務。