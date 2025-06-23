ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國泰世華擔任臺大企業導師　流程「自動化機器人」每年節省行員逾20萬作業時數

▲▼ 國泰世華,臺大,RPA,金融,數位化。（圖／國泰世華提供）

▲國泰世華受邀參與由國立臺灣大學會計學系與流程自動化軟體廠商UiPath共同舉辦的「RPA 企業專題計畫」，並擔任企業導師，和同學分享國泰世華的金融RPA實務，攜手探索會計領域的創新應用。（圖／國泰世華提供）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行作為金融業的數位應用領先者，長年投入金融科技（Fintech）發展、推動金融創新與人工智慧應用，自2018年起，即在行內推動流程自動化（Robotic process automation, RPA）技術，優化同仁的工作體驗。近日，國泰世華受邀擔任企業導師，參與由國立臺灣大學會計學系與流程自動化軟體廠商UiPath共同舉辦的「RPA 企業專題計畫」，和同學分享國泰世華的金融RPA實務，攜手探索會計領域的創新應用。

「RPA 企業專題計畫」課程為期六周，是臺大會計系的必修課，同學在課堂中學習關聯式資料庫、SQL語法、企業資源規劃（ERP）系統、流程探勘以及RPA，完整的課程規劃搭配企業導師的實務分享，讓學生更加貼近企業運作的實際情形。透過這門課程，學生不僅能接觸到銀行的RPA運用，更以近年熱門的生成式AI作為輔助，融入AI分析和提示詞等創新應用，讓自動化流程從單純程式的計算規則，邁向智能式的判斷。

國泰世華銀行資深副總經理吳建興表示：「國泰世華落實數位轉型，在作業流程自動化領域投入大量資源，致力於提升同仁的工作表現與生活品質。目前，已有一百餘條RPA流程，每年可協助行員節省超過20萬小時的工時，等同於百餘位全職人力的工作時數，讓同仁能有餘裕投入更多創新與具發展性的任務，這些成果不僅體現在效率提升，更在流程盤點與優化的過程中，協助團隊重新展開與收攏任務，持續探索更具彈性與創造力的工作方式。值得一提的是大部份的流程是素人開發與維運的，展現了數位轉型的能量。」

以2020年COVID-19時期的勞工紓困貸款為例，當時銀行行員收件後，必須手動將大量資料輸入信保基金網站，然而隨著鉅量申請湧入，各家銀行作業和相關網頁，都面臨核案擁塞的狀況。國泰世華第一線的收件同仁，自主開發利用RPA自動流程部署，將輸入信保基金網站的過程完全自動化，透過RPA作業，讓資料在離峰時段也能繼續執行上傳作業，僅花費不到人工1/4的工作天，就完善相關作業，提升整體授信的效率。

國泰世華也將深厚的資訊金融經驗，投入社會培力工作。不僅在多年前就成立包含Java班的各式培訓計畫，提供大眾接受專門培訓的機會，本次加入臺大企業導師行列，國泰世華更積極結合AI思維，將業界最新的應用傳授給同學們，最終，學生也能產出令人驚艷的專案成果。吳建興表示：「很開心我們的同仁能和臺大會計系同學一起學習、研究，同學們設計的自動化流程，除了方案具備高度的可應用性，還『超前』考量了未來業務的發展需求，表現十分優異。」

RPA不僅節省大量工時，也讓非資工背景的人，可以在短時間內熟悉程式與流程設計，受到許多企業青睞。國泰世華表示，盼能透過資訊應用，提升同仁與客戶的體驗，未來將持續強化RPA和AI的運用，打造更便捷的金融服務。

關鍵字： 國泰世華臺大RPA金融數位化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

推薦閱讀

北市府治安會報表揚攔阻詐欺金融機構　前3名銀行曝光

北市府治安會報表揚攔阻詐欺金融機構　前3名銀行曝光

北市政府警察局於20日舉辦治安會報，副市長張温德特別頒發感謝狀，表揚3至4月成功協助攔阻詐騙案件量能前3名之金融機構，包括國泰世華銀行、中國信託商業銀行、淡水第一信用合作社及京城銀行等，以及各分行表現優異的員工，鼓勵全體金融從業人員持續投入阻詐工作，共同守護市民資產。

2025-06-20 16:22
以伊衝突荷姆茲海峽緊張　經長：原油推估模式看到每桶140美元

以伊衝突荷姆茲海峽緊張　經長：原油推估模式看到每桶140美元

美軍轟炸伊朗核子設施後，市場預期伊朗將關閉荷姆茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝今（23）日表示，台灣進口原油與天然氣，須經過荷姆茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價「當然會漲」目前經濟部試算模式「每桶140美元也也有推估」。

2025-06-23 11:04
12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

央行今（23）日公開「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍」紀念銀幣每枚售價1600元，委託台銀銷售採全預購制，限量3.6萬枚，每人限購1枚。

2025-06-23 10:26
以伊衝突日圓現鈔「0.2055」甜甜價　10萬台幣多換6萬日圓

以伊衝突日圓現鈔「0.2055」甜甜價　10萬台幣多換6萬日圓

美國轟炸伊朗後國際衝突升溫，台銀日圓現鈔賣出價今（23）日掛牌連續9盤掛「0.2055」甜甜價，持續逼近去年7月11日寫下的0.2046史上最甜價，若以10萬台幣買日圓現鈔估算，今日換匯將比今年4月22日多換逾6萬日圓。

2025-06-23 09:41
以伊衝突股匯雙殺　新台幣重貶2.05角收29.734元

以伊衝突股匯雙殺　新台幣重貶2.05角收29.734元

以伊衝突引爆股匯雙殺，台股今（23）日重跌31.72點收21732.02點，痛失2萬2大關，新台幣兌美元重貶2.05角收29.734元，成交金額14.32億美元。

2025-06-23 16:38
金融市場動盪　滙豐銀行：下半年全球股票可偏高比重配置

金融市場動盪　滙豐銀行：下半年全球股票可偏高比重配置

面對全球貿易的不確定性，滙豐銀行建議投資人透過全球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構成長主題，以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年，滙豐建議可對全球股票資產持溫和偏高的比重配置，當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持略為溫和偏高的比重配置，美國和中國股市將可望受益於人工智慧普及應用和商業化的結構成長機會。

2025-06-23 16:17
熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

天氣愈來愈熱，勞動部對「高溫假」的規劃受到關注，勞動部長洪申翰今（23）日指出，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「坐辦公室的職員放高溫假有點怪」他認為要看地區、時段調整，「全面性高溫假」仍須討論。

2025-06-23 15:46
抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成　法人：先投反分割避免風險

抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成　法人：先投反分割避免風險

近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷姆茲海峽，衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉強，不少人趁跌進場抄底，反向ETF「期元大S&P原油反1（00673R）」近兩週投資人數激增三成，從原本5655人一口氣增加1萬139人。

2025-06-23 15:11
新新併明年6月完成子公司整併　台新金老總：調體質像「吃中藥」

新新併明年6月完成子公司整併　台新金老總：調體質像「吃中藥」

台新金（2887）於今（23）日召開股東常會，會中通過2024年度盈餘分派案，接下來將新光金（2888）合併，外界關注新光人壽虧損問題如何因應？台新金總經理林維俊指出，台灣壽險業資產幣別錯配是整體產業的問題，新壽擁有62年歷史，需要慢慢地調整體質，就像「吃中藥」一樣，國際政經環境瞬息萬變，台新會密切觀察、謹慎小心。

2025-06-23 15:01
700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

113年度綜合所得稅申報期限到下周一（6 月 30 日）截止，今年有近700萬人需要完成申報。財政部在最後一周報稅期提醒9大報稅地雷，呼籲還沒報稅、已完成申報的納稅義務人多多確認，6月30日前重傳正確申報資料，即可避免報錯遭補稅處罰。

2025-06-23 14:59

讀者迴響

熱門新聞

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

以伊衝突日圓現鈔「0.2055」甜甜價　10萬台幣多換6萬日圓

熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

以伊衝突台股重挫逾460點　台積電大跌35元至1020

伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽　法人估衝擊最大航空、其次貨櫃船運

DIY「億元得主面相面具」買18張威力彩！老闆娘笑翻

中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

金控創辦五家族　啟動世代接班

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366