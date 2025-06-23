新光金7／24下市　董座曝1關鍵看好「新新併」

▲新光金最後一次股東會，7月24日併入台新金。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

新光金控（2888）於今（23）日召開最後一次股東會，緊接將於7月24日與台新金控（2887），小股東們對於2025年前5月稅後虧損312億元，並要求經營派團隊要為虧損有承擔，股東會後總辭回應，以及詢問台新金是否應該需要增資？新光金董事長魏寶生回應，新壽是目前帳上合約服務邊際（Contract Service Margin; CSM）累積有上千億，未來IFRS新制接軌後，就可以逐年釋放，讓損益表趨於平穩，同時看好新新併之後效益更大。

新光金財務長林宜靜表示，4、5月股匯市波動大，台灣罕見地出現台幣急速升值達3.5元，壽險業持有龐大美元資產，並非實際上現金損失，而且未實現損失，這不是新壽一家情形，而普遍壽險所面臨同樣的問題，5月僅國壽沒有虧損，新壽已發行330億次順位債，共660億強化資本。

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董事長魏寶生補充，日前金管會已經公布了三項暫行措施，當中重要兩項分別為資本適足率匯率採半年均價評價，以及調高責任準備金利率，合併後要重新針對投資部位進行估價，2026年接軌後將採公允價值，目前評估，新光人壽暫時不需要增資，並盡量努力不要讓增資發生。

魏寶生說，自2020年開始新光人壽把CSM視為最重要的營運目標，目前已累積上千億的 CSM，未來接軌後可望逐步釋放，近兩年新光人壽將是CSM成長率是業界最高，上述調整是為了讓體質更加強壯，合併後可望產生很大的效益，有助於因應金融市場波動。

