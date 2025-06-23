礙於現實　馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟太平洋航線增加彎靠港

▲雙子星聯盟太平洋航線增加彎靠港。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

航班準點率高達90%的雙子星聯盟(由馬士基與赫伯羅特合組)，因為僅彎靠樞紐港，非樞紐港以集貨船收貨，未獲得多數託運人青睞，影響到該公司運價，今(23)日大陸媒體報導，雙子星聯盟宣佈對其越太平洋航線進行重大修改，有兩條航線增加母船彎靠港口。

台灣的超大型與大型攬貨業者指出，名列全球第2與第5大貨櫃船公司所組成的雙子星聯盟，今年2月正式運作，幹線母船僅彎靠樞紐港，非樞紐港以集貨船收貨方式，無法獲得非樞紐港的託運人的青睞，台灣市場就被列為非樞紐港，使得這兩家公司在非樞紐港的運價，於聯盟船當中敬陪末座。

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雙子星聯盟這次是將TP6/WC1服務，在廣州(南沙)設第二個東行停靠，加強該港口作為關鍵出口門戶的作用，修改後的彎靠港口包括胡志明蓋梅-廣州南沙-深圳鹽田-洛杉磯-深圳鹽田-胡志明。

另一條TP8/WC2環線將向北延伸至天津，從而改善中國北方的覆蓋範圍。彎靠港口包括天津-釜山-上海-洛杉磯-奧克蘭-返回天津。

陽明海運前董事長謝志堅對於雙子星聯盟的樞紐港策略相當讚賞，他認為超大型貨櫃船不適合彎靠太多港口，尤其是很多港口都有壅塞狀況，還會碰上天候問題，選擇彎靠樞紐港，其他港口以操作靈活快速的集貨船收貨，讓航線準點率大幅提高，長期來看是有利的；超大型攬貨公司負責人也指出，有些聯盟船雖以母船彎靠台灣，表訂航行天數雖短，但實際上經常貨到港時間比雙子星聯盟還長，因此時效性強的貨品，就會考慮選擇採用雙子星聯盟。

根據著名海事諮詢機構Sea-Intelligence統計，今年3月份雙子星聯盟航班準點率高達90.3%，位居全球貨櫃船運之首。該聯盟在去年宣佈合作時，就承諾其船隻的準點率將超過90%。