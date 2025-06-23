Wolfspeed聲請破產　與瑞薩達成重整協議「吞500億損失」

▲美國碳化矽（SiC）半導體製造商Wolfspeed。（圖／路透）
記者高兆麟／綜合報導
美國碳化矽（SiC）晶圓大廠Wolfspeed因財務壓力沉重，傳出將依美國破產法第11章申請破產重整。日系半導體大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）今（23日）宣布，已與Wolfspeed及其主要債權人簽署重整支持協議，預估將因此認列約2,500億日圓（折合新台幣約506億元）損失。
Wolfspeed近期因債務壓力不堪負荷，市場於5月底即傳出該公司將在數週內啟動破產程序。根據瑞薩公告，雙方目前已簽署重整支持協議，預計Wolfspeed將於近期正式向法院聲請破產，並依破產法第11章完成重整程序，預計重整計畫將於2025年9月底生效。
瑞薩指出，公司於2023年7月與Wolfspeed簽署SiC晶圓長期供應協議，並由旗下美國全資子公司支付20億美元預付款；2024年10月雙方進一步修訂協議，將預付款提高至20.62億美元（約新台幣612億元）。
在Wolfspeed陷入財務困境後，雙方近期密集協商，根據重整協議，瑞薩已同意將20.62億美元預付款轉為Wolfspeed發行的可轉換公司債、普通股與認股權證，但將因而認列約2,500億日圓損失。
瑞薩強調，該損失金額為基於目前可得資訊的初步估算，後續金額可能隨重整進度、法院裁定及審計確認有所調整，最終認列時間與金額將與審計師協議後對外公佈。
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