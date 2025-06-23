Wolfspeed聲請破產　與瑞薩達成重整協議「吞500億損失」

以伊衝突荷姆茲海峽緊張 經長：原油推估模式看到每桶140美元

美軍轟炸伊朗核子設施後，市場預期伊朗將關閉荷姆茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝今（23）日表示，台灣進口原油與天然氣，須經過荷姆茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價「當然會漲」目前經濟部試算模式「每桶140美元也也有推估」。

12強紀念銀幣每枚1600元 限量3.6萬份只准預購

央行今（23）日公開「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍」紀念銀幣每枚售價1600元，委託台銀銷售採全預購制，限量3.6萬枚，每人限購1枚。

以伊衝突日圓現鈔「0.2055」甜甜價 10萬台幣多換6萬日圓

美國轟炸伊朗後國際衝突升溫，台銀日圓現鈔賣出價今（23）日掛牌連續9盤掛「0.2055」甜甜價，持續逼近去年7月11日寫下的0.2046史上最甜價，若以10萬台幣買日圓現鈔估算，今日換匯將比今年4月22日多換逾6萬日圓。

無菜單料理前進資本市場 初魚母公司豊漁26日登興櫃

以無菜單料理起家的餐飲集團豊漁（7847），預計於6月26日登錄興櫃，集團自2015年推出「初魚料亭」起，秉持「資源效益最大化」的經營理念，採取垂直整合供應鏈的品牌開發策略，以母品牌食材為核心，延伸出子品牌，進一步擴大採購規模與價格優勢，創造品牌綜效，十年內開創七大指標餐飲品牌，更成立全資子公司豊漁貿易，掌握食材源頭並拓展貿易業務，布局集團成長雙引擎，2024年度營收突破十億元，寫歷史新高。

以伊衝突股匯雙殺 新台幣重貶2.05角收29.734元

以伊衝突引爆股匯雙殺，台股今（23）日重跌31.72點收21732.02點，痛失2萬2大關，新台幣兌美元重貶2.05角收29.734元，成交金額14.32億美元。

金融市場動盪 滙豐銀行：下半年全球股票可偏高比重配置

面對全球貿易的不確定性，滙豐銀行建議投資人透過全球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構成長主題，以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年，滙豐建議可對全球股票資產持溫和偏高的比重配置，當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持略為溫和偏高的比重配置，美國和中國股市將可望受益於人工智慧普及應用和商業化的結構成長機會。

熱爆「高溫假」爭全放 勞長：坐辦公室放假很奇怪

天氣愈來愈熱，勞動部對「高溫假」的規劃受到關注，勞動部長洪申翰今（23）日指出，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「坐辦公室的職員放高溫假有點怪」他認為要看地區、時段調整，「全面性高溫假」仍須討論。

抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成 法人：先投反分割避免風險

近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷姆茲海峽，衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉強，不少人趁跌進場抄底，反向ETF「期元大S&P原油反1（00673R）」近兩週投資人數激增三成，從原本5655人一口氣增加1萬139人。

新新併明年6月完成子公司整併 台新金老總：調體質像「吃中藥」

台新金（2887）於今（23）日召開股東常會，會中通過2024年度盈餘分派案，接下來將新光金（2888）合併，外界關注新光人壽虧損問題如何因應？台新金總經理林維俊指出，台灣壽險業資產幣別錯配是整體產業的問題，新壽擁有62年歷史，需要慢慢地調整體質，就像「吃中藥」一樣，國際政經環境瞬息萬變，台新會密切觀察、謹慎小心。

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看 報錯6／30前重傳都有救

113年度綜合所得稅申報期限到下周一（6 月 30 日）截止，今年有近700萬人需要完成申報。財政部在最後一周報稅期提醒9大報稅地雷，呼籲還沒報稅、已完成申報的納稅義務人多多確認，6月30日前重傳正確申報資料，即可避免報錯遭補稅處罰。