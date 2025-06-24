ATM超密集！每10萬人用165台　達全球平均3.14倍

▲ATM提款機。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於今（24）日公布「我國普惠金融衡量指標」，每十萬成年人平均擁有165台ATM提供服務，由於全球平均值為每10萬人用52.5台，台灣相當為全球平均的3.14倍，顯示我國民眾在取得金融服務上相對便利，金融商品的使用程度也相對較高；此外，每十萬成年人平均擁有17家商業銀行分支機構，並完成561萬9,698筆行動支付交易筆數，高於全球平均的16.2家、471萬9,477筆。

「我國普惠金融衡量指標」有10項訂有2024年預計達成目標，全部皆已達成，包含網路投保件數832萬件，優於目標600萬件、微型保險累計承保人數189萬人，高於目標175萬人、小額終老保險有效契約件數119萬件，高於目標108萬件。

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至就推動本國銀行設置雙語示範分行、每十萬成年人行動支付交易筆數、每千成年人擁有的數位存款帳戶數、網路投保件數，以及評議中心年度內已結評議案件於3個月內作成評議決定或結案之比率等5項衡量指標之2024年數據，均較2023年大幅成長，顯示我國在雙語金融友善服務環境、數位金融服務普及程度及保護金融消費者權益等方面持續提升，有利滿足我國各族群之金融服務需求，展現出普惠金融推動的成效。

為續求完善我國普惠金融指標體系，金管會亦針對2025年普惠金融衡量指標進行滾動式調整，原訂「期貨市場之平均電子式交易成交口數比重逐年成長」，考量目前已提供多元友善電子式交易服務，且多數期貨交易人已藉由各式電子工具進行交易，故期貨市場有關電子式交易成交比重近兩年均高達95%以上，電子式交易使用已非常普及，調整指標名稱為「期貨市場之平均電子式交易成交口數比重達95%以上」。

「網路投保件數」、「微型保險累計承保人數」、「小額終老保險有效契約件數」、「強制汽車責任保險有效保單件數逐年成長」、「住宅地震基本保險有效保單件數逐年成長」及「推動保險區塊鏈服務」等6項衡量指標調高未來3年(2025年至2027年)目標值；「民眾對於金融教育課程整體滿意度」、「民眾認為金融教育課程有成效之比率」、「針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動」及「建置糾紛解決機制」等4項衡量指標則延續以往目標值訂定2025年目標值。

