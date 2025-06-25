蝦皮購物榮獲台灣幸福企業評鑑金獎肯定　奠定電商職場標竿地位

▲蝦皮購物以完善的「職場文化建構」、「員工福祉與發展」、「企業永續影響力」三大核心面向，榮獲工商時報第一屆「台灣幸福企業評鑑」金獎。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

財經中心／綜合報導

蝦皮購物近日以完善的「職場文化建構」、「員工福祉與發展」、「企業永續影響力」三大核心面向，榮獲工商時報第一屆「台灣幸福企業評鑑」金獎，展現其對職場文化長期耕耘的成果。長期以來，蝦皮購物以培育人才成長為企業發展的核心，致力打造健康且幸福的職場環境，不僅重視員工的歸屬感與價值實現，亦積極推動鼓勵創新與溝通的企業文化，希冀與員工共同成長。

在「職場文化建構」方面，蝦皮購物積極打造開放透明的工作環境，透過「員工大會」、「內部電子報」、「員工意見調查」等機制強化組織溝通與團隊凝聚力。同時也鼓勵員工參與「高階主管一對一對談」，讓第一線聲音直達決策層。

為了讓員工在人生不同階段都能安心發展與持續精進，蝦皮購物在「員工福祉與發展」方面也投注心力。針對孕期後期的員工，提供彈性工時與居家辦公選項，並推動「母性健康保護計畫」，為孕期至產後一年及哺乳期女性員工，安排專業護理師提供健康諮詢與關懷。同時也重視員工心理健康，除了提供優於勞基法的特休假制度與辦公室紓壓按摩服務、零食飲品補給外，另設有「員工協助方案（EAP）」，每位員工每年可享有三次免費諮詢，涵蓋心理、法律、理財等領域，協助員工平衡工作與生活。職涯發展方面，則透過提供領導力培訓、線上學習平台等資源，鼓勵員工持續成長，拓展職涯視野。

▲蝦皮購物榮獲工商時報第一屆「台灣幸福企業評鑑」金獎，展現長期耕耘的結果，奠定電商職場標竿地位。

此外，蝦皮購物也發揮「企業永續影響力」，透過結合內外部資源推動公益，鼓勵員工親身參與，凝聚認同感與行動力。2024年逾392位員工投入志工服務，累積服務時數達1,011小時。於2023至2025年間，連續三年攜手社福機構包場公益樂園，邀請弱勢家庭共度節日，號召員工及親友共襄盛舉，參與人數超過千人，展現企業與員工攜手回饋社會的承諾。同時，更長期與近百間公益團體合作，推動「百元捐」計畫。2024 年全年愛心捐款金額年增逾 60%、捐款用戶數更是成長超過 130%。支持議題涵蓋弱勢兒少、流浪動物關懷、台灣野生動物救援、新住民、環境永續等多元領域，持續串聯更多社會善意，打造良善循環。

展望未來，蝦皮購物將秉持以人為本的理念，持續深化員工福祉與職場文化，並積極擴大對社會的正向影響，期盼與員工及用戶攜手，共創永續的美好未來。

