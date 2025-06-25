00929卡位遇亂流！華碩棄息賣壓跌逾半根　失守700元

▲華碩AI雲創園區。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

電腦大廠華碩（2357）昨（24）日在重量級台股ETF「復華台灣科技優息」（00929）砸逾54.8億元搶進7356張，尾盤急拉745元漲停價作收，而今（25）日在棄息賣壓出籠下，呈現開低走低，跌幅逾6%，中午12點半以後一度閃見699元，跌破700元整數關卡。

華碩將於本周四（26日）除息，每股配發34元，其配息時間點剛好搭上00929換股順風車，由於00929資金規模高達1585億元，昨日大舉敲進華碩持股，推進其成為第9大成分股，不過從00929敲進金額推估，買在華碩昨最終收盤漲停價745元機率高，等於華碩今日股價慘跌，馬上被割韭菜。

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00929為台股月配息ETF始祖，於每年6月進行成分股調整，依照其公開說明書等作業規定進行調整，依追蹤指數編製規則，調整過後的成分股將於6月第19個交易日收盤後生效，剛好也是明（26）日出爐。

根據美系外資報告預測，將納入00929新成分股的名單有華碩、廣達、美律（2439）、創見（2451）、義隆（2458）、僑威（3078）、順達（3211）、威剛（3260）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）、矽格（6257）、長華*（8070），以及群聯（8299）。

