加油爽中1000萬沒人領「消費地點曝光」！期限只到7月7日

▲財政部指出，114年1－2月期統一發票中獎名單中，還有5張百萬元以上的大獎沒人領獎。快把發票拿出來檢查！（圖／CTWANT資料照）
圖／CTWANT
快把發票拿出來檢查！財政部指出，114年1－2月期統一發票中獎名單中，還有5張百萬元以上的大獎沒人領獎，其中更有一張在台中太平區加油的發票，中了1千萬大獎卻無人領取。財政部提醒，領獎期限只剩最後12天，記得拿紙本發票至指定銀行兌獎，7月7日過後就將全數充公。
中獎發票待領明細如下：
●千萬特別獎號「95980685」：中油CPC（勁強加油站有限公司，台中市太平區永豐路 300號）汽油：1000元。
●特獎200萬獎號「37166026」：白巷子WHITE ALLEY（雲林縣崙背鄉信義路85號1樓）飲品：45元。
●雲端發票中獎100萬：
一、Foodpanda （台北市信義區忠孝東路4段555號14樓）外送費：23元。
二、Foodpanda （台北市信義區忠孝東路4段555號14樓）外送費：11元。
三、App Store （台北市信義區）應用程式：180元。
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