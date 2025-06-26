台股漲百點華碩貼息跌4%　00929砸逾92億深套

▲華碩除息首日挫低逾4%，填息行情失靈。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）於今（26）日除息，每股發放34元股息，除息參考價666元，復華台灣科技優息ETF（00929）進行換股，將華碩納入新的成分股，24、25日總計斥資92.9億，敲進1萬3284張，惟今日填息行情失靈，早盤股價重挫逾4%，最低來636元，截至11點為止，成交量約1萬張。

規模高達1600億元的月配型台股ETF始祖00929即將於今日公布年度換股結果，公布換股前夕也就是6月24日、25日分別斥資54.8億元、38億買華碩7356張、5928張，引發市場側目。

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為此，復華投信發給客戶提出5大說明，文中提到65檔原型ETF，共有34檔持有華碩，不排除有其他競品亦有增持或因應調整之行為出現，造成股價波動。

儘管有關稅不確定因素，華碩預估第二季PC出貨季增25～30%，零組件與伺服器出貨季增10%，其中電競產品出貨季增可達30%，華碩認為，第二季與第三季最大變數在於關稅與匯率的劇烈變化，由於有一半營收來自非美元計價，採購成本多以美元計價，新台幣劇烈變動可能對未來3～6個月將產生影響，以長期營運角度，透過多元營收、幣別來因應。

