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台股回神衝上22500點　5檔ETF規模快速衝高

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到中東情勢緩解、輝達股東會釋出好消息影響美股走高，台北股市溫和走揚，今（26）日盤中站上22500點整數關卡，法人檢視65檔台股ETF表現，規模增強最多的5檔多具AI、電子題材喜迎資金追捧，其中以主動統一台股增長（00981A）單日規模增幅逼近7%最多。

▲▼近一日ETF規模增幅最多5檔。（圖／ETtoday整理）

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根據CMoney統計，截至6月26日，全市場共有65檔台股原型ETF，多數ETF規模出現增長，增幅前兩名皆為主動式ETF，分別是主動統一台股增長（00981A）及群益台灣強棒（00982A）。

在資金流入與股價上漲雙重拉抬下，00981A單日規模增加2.04億元，總規模增胖至31.62億元。分析統一投信官網的申購買回清單，00981A單日獲得1.5萬張淨申購，以每單位淨值11.01元計算，淨流入金額約1.65億元。觀察過去一周股價表現，儘管加權指數漲跌互見，主動式台股ETF普遍繳出亮眼成績。其中，00981A近一周漲幅達2.04%，在規模增幅前五大台股原型ETF中排名第一。

統一台股增長基金經理人陳釧瑤表示，中東局勢趨緩，加上聯準會官員最新談話透露降息可能，均為近期台股帶來正面動能。不過，7月對等關稅暫緩期限將屆，政策面仍有不確定性，短線恐增波動。展望下半年，雖受美元走弱影響，出口產業或面臨匯損，但以AI為主軸的相關產業訂單持續成長，有望推升營收與獲利，為台股後市增添動能。

投資專家表示，在投資策略上，主動式ETF因靈活配置優勢，能因應市場變化並尋求超額報酬，因而成為震盪市況下資金偏好標的。以主動統一台股增長ETF（00981A）為例，截至6月25日，前五大持股分別為台積電、廣達、緯創、貿聯-KY及健策，均屬AI供應鏈核心企業。

關鍵字： 台股ETFAI電子股市

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