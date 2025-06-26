輝達攀峰BBU開趴　興能高、新盛力雙雙攻頂

▲輝達股價創新高，BBU族群沾光。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

儘管美國政府對中國大陸晶片出口施以管制令，仍不影響輝達在AI方面的前景，昨（25）日周三輝達漲4.33%，以154.31美元創下歷史新高，再度成為全球市值王，輝達高功率晶片帶動AI伺服器BBU需求，興能高（6558）、新盛力（4931）兩檔率先表態攻頂，順達（3211）、加百裕（3323）漲幅也有半根漲停板，西勝（3625）漲幅逾3%。

以往資料中心為了預防電力中斷帶來的損害，通常是採用傳統鉛蓄電池的不斷電系統 (UPS)，由於BBU則採用高能量密度鋰離子電池，體積更小，使用壽命拉長到10年，輝達GB200伺服器導入BBU，2025年的出貨量預計達到5萬台，BBU市場將達到400億元的規模，也為相關供應鏈帶來龐大商機。

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受惠資料中心擴產熱潮，輝達GB200伺服器第二季量產帶動下，BBU出貨動能強勁，根據市場研究機構預估，至2026年，BBU在高階AI伺服器的滲透率有望達到30%，顯示相關供應鏈具備長線爆發力，營運展望樂觀。

AES-KY（6781）為台灣主要的BBU電池模組廠，也是電池模組千金股，今日早盤漲幅逾2%，來到1115元，興能高、新盛力跳空開高，早早就亮燈漲停。

