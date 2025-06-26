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選對股當匯率戰贏家　台幣暴升的激情過後利空出盡了？

圖／先探投資週刊 提供

以伊戰爭在美國介入後走向停火，股市重啟漲勢，雖然扛著第二季匯損的不確定性，不過台股在電子權值股力挺下，維持整理以上格局，持續聚焦於AI相關次產業。

文／黃俊超　圖／先探投資週刊提供

美國發動「午夜之錘」，空襲伊朗Fordow、Natanz與Isfahan三處核設施，史無前例的正式介入以色列與伊朗之間的戰爭，根據ＣＮＮ報導，六架B-2轟炸機共投下十二枚掩體炸彈，總統川普在記者會中表示，伊朗接下來不是和平就是悲劇；副總統范斯則表示，並不希望伊朗發生政權更迭，也沒有興趣派出地面部隊。伊朗國家電視台則揚言，中東每位美國公民、軍事人員，都是合法攻擊的目標，川普強勢回應，任何報復都將遭遇更強大的力量。

而後川普於二十三日透過自家社群網站表示，以色列與伊朗已同意停火，若真如童話故事般王子與公主過著幸福快樂的日子，中東和平將會是美國軍事火力與外交手段上的經典範例，也是有效戳破敵對陣營的粉紅泡泡的重要里程碑，地緣政治風險若能下降，不確定因素也將隨之減少，對於金融市場而言會有正面助益，國際股市已同步明顯彈升，油價則隨之下滑。

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美股逼近歷史新高

倘若不幸戰事再起，伊朗可能採取的報復手段，除了武力攻擊之外，封鎖連接波斯灣與與印度洋、唯一進入波斯灣水道的荷姆茲海峽，也可能成為選項。每天約有全球消費總量約二○％的原油經過該海峽，伊朗為OPEC中的第三大產油國，根據數據統計，五月每日出口一八四萬桶原油，約當九成運往中國；此外，全球最大液化天然氣出口國之一的卡達，出口同樣也需要經過荷姆茲海峽，美國國務卿盧比歐警告，伊朗若採此舉是經濟自殺，且對其他國家造成的經濟影響比美國還大。

在川普促成中東停火之後，美國股市明顯出現轉強，道瓊指數創反彈新高，距離歷史高點僅剩約二○○○點、不到五個百分點，S&P500指數回到六○○○點之上，距離史高只剩下一個百分點左右，Nasdaq再次逼近二○○○○點，離歷史高點也只剩下不到兩個百分點，費城半導體雖然離去年創下的歷史高點仍有段距離，不過也已是逼近今年元月高點，微軟與Broadcom股價已領先創高，NVIDIA與TSMC ADR也逼近高點。ＡＩ產業趨勢明確，相關個股表現強勁且具連續性，也是台股的中流砥柱。

聯準會最新利率決策會議如市場預期利率持穩不變，當然也再次觸怒美國總統川普，雖然經濟數據穩健，然關稅、戰爭等議題仍是不確定因素，也因此，包含理事Waller在內的一些官員已釋出風向，若關稅所造成的物價上漲僅是短暫現象，且通膨預期穩定，政策就能有調整空間，甚至巴克萊報告建議慎防鷹派的意外降息，市場一般預期九～十月聯準會將會有降息動作。

根據德意志銀行彙整二次世界大戰以來，重大地緣政治事件對股市所造成的影響，以S&P 500指數為例，平均而言在戰事發生後三周，約下跌六％，不過接下來的三周之內將反彈，而若拉長時間到一年，則將會彈升九～十五％。非經濟因素所造成股市的震盪，基本上都只是短期內股市波動的題材，多個機構都已提出逢低買進的建議。

匯率波動影響第二季財報

雖然二十三日台灣加權指數跌破二○均線，不過主要下跌的重心幾乎落在神山台積電，基本上與戰爭沒有太大的關聯性，主要是因為美國主流媒體報導指出，美國商務部正考慮撤銷近年授予全球三大晶片製造商，在中國的晶片工廠使用美國技術的豁免權，包含我國台積電、韓國三星與ＳＫ海力士的特殊授權，不過商務部也發出聲明澄清，是為了與中國實現公平互惠，白話來說就是針對中國對美國出口稀土的監管。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2358期精彩當期內文轉載》

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