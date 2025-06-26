中航Q2售舊船每股貢獻1.26元　本業獲利與去年相去不遠

▲中航船隊清一色海岬型船，目前共13艘。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中國航運(2612)今(26)日下午舉辦法說會，該公司今年第二季在4月中出售的舊船「中華富進輪」，處分利益760萬美元，貢獻EPS約1.26元，預計本月底進帳。雖然今年上半年海岬型船現貨市場運價年減約三成，但因公司去年有簽到高價長約，影響不大，幣值部分因收入、支出都是美元，影響有限，全年本業獲利要看下半年，估計不會差太多。

中航去年出售1艘舊船貢獻EPS1.97元，比今年這艘的EPS貢獻高出0.71元。在新船部分，明年下半年會交兩艘，後年上半年再交兩艘。

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中航協理唐邦正在簡報時指出，第二季原物料海運量回升，海岬型船日租金重返3萬美元；今年1至6月現貨日租金平均達15,606美元；1至5月中國大陸鐵礦砂海運進口量年減約5.2%，煤炭海運進口量年減約7.9%，鋁礬土海運進口量年增約33.1%。

受氣候與關稅戰影響，上半年全球鐵礦砂貿易量呈現年減。但五月下旬起礦商積極出貨市場氛圍轉趨樂觀，現貨價格應聲上。鐵礦砂價格上半年平均101美元/噸，大陸港口庫存自最高1.65億噸下降至1.39億噸，新船造價維持高檔，二手船價微幅下跌但交易仍然熱絡。

今年1至6月加入營運的海岬型新船為16艘，拆船數量為3艘，1至6月船舶噸位淨成長率約0.66%。

公司未來營運展望，2025年中國大陸鐵礦砂、鋁礬土進口量可望續創新高，非洲西芒杜礦區即將於年底開始運作有助於長水路運輸需求。

唐邦正分析，今年海岬型船利多因素包括新船交付數量低、西非鋁礬土出口動能強勁、大陸提高原物料儲備量、非洲西芒杜礦區年底量；利空因素包括以伊衝突升級、第三季西非雨季影響出口、大陸房市與車市鋼鐵需求弱、屆齡老船延後退出市場。

中國大陸2025年1至3月GDP年增率為5.4%，全年預估成長約5.0%，1至4月粗鋼產量約3億4千5百萬噸，年增約0.4%；1至5月鋼材出口量約4千8百萬噸，年增約8.9%，5月底鋼材綜合價格指數(CSPI)報90.80點，較去年底下降6.7%；1至5月鐵礦砂總進口量約4億8千6百萬噸，年減約 5.2%；煤炭總進口量約1億8千9百萬噸，年減約7.9%；鋁礬土總進口量約8千5百萬噸，年增約33.1%。

克拉克森估今年鐵礦砂部分中國大陸進口量減少3%，巴西出口量成長2%，澳洲出口量預估持平；全球鐵礦砂需求今年預估減少1%；煤炭部分預估今年中國大陸進口量減少8%。澳洲出口量成長1%，印尼出口量減少4%，全球海運量今年預估減少5%。鋁礬土部分今年中國大陸進口量成長22%，幾內亞出口量成長24%，澳洲出口量成長6%，全球海運量今年預估成長19%

除鋁礬土外，西非即將成為澳洲、巴西之後，全球第三大鐵礦砂出口地區，市場估計該地區今年鐵礦砂年出口量將達到1.2億噸，將大幅提升海岬型船延噸哩需求。中國鐵礦砂全年預估進口量減少3%，達到11億8千6百萬噸，煤炭：全年預估進口量減少8% ，達到3億8千8百萬噸。

中航今年首季營收12.28億元，營業利益2.60億元，歸屬母公司淨利2.38億元，年增85.94%，EPS1.26元。