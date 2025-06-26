快訊／00929換股17進17出　聯電留下斷開聯發科

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
規模高達1653.39億元的台股月配ETF始祖、復華台灣科技優息（00929）今（26）日換股開獎，增刪17檔持股，聯電（2303）意外保留，而配息表現高的聯發科（2454）意外遭到剔除。
根據台灣指數公司公告，這波換股將在明（27）日起生效，並於指數定審生效日起8個交易日設為過渡調整期，增刪明細如下：
成分股納入17檔：
仁寶（2324）、華碩（2357）、美律（2439）、創見（2451）、義隆（2458）、文曄（3036）、僑威（3078）、日電貿（3090）、順達（3211）、原相（3227）、威剛（3260）、碩天（3617）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）、矽格（6257）、群電（6412）、長華*（8070）。
成分股剔除17檔：
億光（2393）、京元電子（2449）、聯發科（）、3010 華立（2454）、聯陽（3014）、晶技（3042）、台灣大（3045）、智易（3596）、日月光投控（3711）、遠傳（4904）、致伸（4915）、豐藝（6189）、精成科（6191）、台郡（6269）、啟碁（6285）、樺漢（6414）、至上（8112）。
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