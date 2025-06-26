快訊／00929換股17進17出 聯電留下斷開聯發科

規模高達1653.39億元的台股月配ETF始祖、復華台灣科技優息（00929）今（26）日換股開獎，增刪17檔持股，聯電（2303）意外保留，而配息表現高的聯發科（2454）意外遭到剔除。

快訊／群創子公司砸337億現金 買老牌日廠Pioneer

面板大廠群創光電（3481）旗下之子公司CarUX，為專注於智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，今日宣布已與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1,636億日圓(約新台幣337億元)收購日商Pioneer Corporation100%股權。Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。

新台幣升2.65角抵29.126元 專家示警「惡性循環風險升高」

新台幣升勢難擋，今（26）日下午3點左右再升2.65角或0.9%，直抵29.126元，續創3年新高，持續朝28元字頭步步近逼，專家示警「新台幣正在進入強勢惡性循環風險」呼籲投資人注意月底拋匯壓力下會有爭賣美元換回台幣的踩踏效應。

輝達股東會釋利多 黃仁勳：AI、機器人帶來數兆美元商機

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）本週三（19日）股價強勢走揚，盤中大漲4%，突破年初以來的歷史高點，重返市值競逐戰的巔峰，與微軟、蘋果並列全球市值三強。外界分析，輝達在歷經中美科技角力與市場信心波動後，成功重建投資人信任，迎來強勁反彈。

LED大廠億光濫發警告函 公平會重罰200萬

上市LED大廠億光（2393）對通路商濫發警告函，公平會認定足以影響交易秩序，威脅威剛（3260）、展晟照明等競爭對手，今（26）日宣告對億光裁罰200萬元。

「山道猴子」悲歌喊停！12家融資租賃9月納管 裁罰上限高達千萬

金管會規劃三階段將符合一定條件之融資租賃公司納入金融消費者保護法（下稱金保法）適用，第一階段將中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司，此次修正包括利率及費用的揭露、不得有暴力討債等10項重點，相關法規經公告後，9月上旬正式適用，若有違法將可處30萬元至1000萬元罰鍰。

受惠AI熱潮！穎崴Q1 EPS達17.21元 董座：下半年審慎樂觀

穎崴科技（6515）今日舉行法人說明會，董事長王嘉煌指出，儘管全球面臨匯率波動、關稅政策與地緣政治等不確定因素，但AI與HPC需求仍強勁，對下半年營運維持「審慎樂觀」態度。第一季營收達22.97億元、每股純益（EPS）達17.21元，雙雙創高，累計前5月營收也年增逾8成，展現營運動能。

台股漲百點華碩貼息跌4% 00929砸逾92億深套

PC品牌大廠華碩（2357）於今（26）日除息，每股發放34元股息，除息參考價666元，復華台灣科技優息ETF（00929）進行換股，將華碩納入新的成分股，24、25日總計斥資92.9億，敲進1萬3284張，惟今日填息行情失靈，早盤股價重挫逾4%，最低來636元，截至11點為止，成交量約1萬張。

美台股市回神 9檔今年新上市ETF收盤創新高

隨著伊朗、以色列戰事暫緩，避險氛圍消退、美股、台股都再度上演多頭攻勢，帶動投信今年以來新上市ETF股價表現突出，根據CMoney統計昨（25）日收盤表現，上半年共有9檔新上市ETF股價創新高，包括5檔被動式與4檔主動式出線。

下班注意！台南嘉義8處淹水警戒 4地列一級

雨彈炸裂，經濟部水利署今（26）日晚間6點對台南市、嘉義縣共8處發布淹水警戒，其中有4地已明顯積淹水，列為一級警戒區域，呼籲下班民眾注意安全。