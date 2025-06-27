台幣升值逼債蛙竄逃！　台灣投資人狂拋美債ETF逾950億元

▲台灣投資人狂拋美債ETF。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

新台幣升勢兇猛，今（27）日兌美元匯率一舉衝破29元整數大關，睽違三年多再現28字頭。面對新台幣升值，債蛙淌血，根據《彭博》報導，台灣投資人正以新冠疫情爆發以來最快的速度拋售其持有的以美國債券為主的ETF，突顯出「拋售美國資產」的勢頭，這可能會進一步推升新台幣匯率。

根據《彭博》彙編的數據，今年迄今在台灣掛牌的美債ETF產品相關產品，已出現約33億美元（約新台幣957億元）的資金淨流出，是2020年以來最大的半年度資金撤離情況，而且撤離規模也超過其他亞洲市場。

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報導稱，台灣是亞太地區最大的債券ETF買家，其中大部分投資於美國主權債券和公司債券。根據《彭博》最新產業數據計算的數據顯示，截至今年5月，台灣整個債券ETF市場的價值已縮水4,000億新台幣。

《彭博》彙編的數據顯示，截至4月，追蹤美國公債的台灣本土ETF連續三個月出現資金流出，5月出現小幅反彈，6月又恢復贖回。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，一旦新台幣的穩定度受到質疑，加上市場氛圍轉向預期美元走弱，自然會降低美債對台灣本土投資人的吸引力。

巴克萊銀行外匯策略師 Lemon Zhang 指出，主導 ETF 市場的散戶投資者可能受到特別嚴重的打擊，因為他們「利用抵押貸款進行槓桿操作，面臨追加保證金要求並被迫贖回」。

中信投信固定收益投資組合經理張瑞安（Ryan Chang）表示，台灣的資金外流比日本、韓國和香港等其他亞洲市場更為劇烈，部分原因是台灣的投資者群體以散戶為主。他表示，散戶對市場波動的反應往往比央行或大型機構更敏銳。

「除此之外，近期本幣升值也侵蝕了台灣投資者持有的美國債券的價值，」他說。



