新台幣「28字頭」了 謝金河：拉大產業差距

美國與各國貿易談判還在進行中，新台幣兌美元強勢升值，今（27）早見28字頭，財信傳媒董事長謝金河觀察到新台幣強勢升值，為各行各業帶來不同影響，他以「新台幣強升帶來了產業貧負差距加大」為題撰文，連經營穩健錢櫃前5月意外出現虧損，就是所持有美元部位，因新台幣升值認列匯損所致，8月即將公佈第二季季報，恐怕會因為匯損出現意外。

光罩子公司群豐科技聲請破產 債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

上市公司光罩（2338）24日公告指出，旗下全資子公司群豐科技因長期虧損及資產不足以清償債務，已於本月13日向苗栗地方法院聲請宣告破產，債務金額高達新台幣10億5,793萬元，消息震撼半導體封裝測試業界。光罩評估後，決議拋棄對群豐公司8,300萬元資金貸與債權，藉此簡化資金結構並推進後續募資計畫。

威力彩包牌注注中獎 花800元爽抱17.53億

已連續34期摃龜的威力彩頭獎昨（26）日晚間終於開出，根據台彩公司表示，頭獎得主是「第二區包牌」，最終一舉抱走1個頭獎和7個貳獎，總中獎金額為17.53億元。

6月消費信心寫逾1年低點 關稅台幣升值夾擊

中央大學今天公布6月消費者信心指數為63.7點，創逾1年低點，且6項分項指標全下降。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月有中東戰事干擾，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，已衝擊廠商信心，使下半年景氣展望趨於保守。

廣達下周一除息13元 棄息賣壓出籠、跌逾1%

廣達預計下周一（30日）除息13元，昨（26）日挾著輝達股價創新高題材，一度衝高到296元創下近半年新高，而今（27）日棄息賣壓出籠，開低走低，最低來到285元，截至11點30分成交量逾1.2萬張。

加油要快！ 國內油價下周估漲0.3~0.4元

油價下周要大漲！由於受到近期韓國油價相對較低，中油啟動亞鄰機制吸收，吸收後，預估國內汽油下周仍將調漲0.3~0.4元、柴油調漲0.4~0.5元，重返近2個月高點。

長榮航空休士頓開航十週年 休士頓致贈大羚羊及巨型壁畫深化台美交流

長榮航空（2618）桃園-休士頓航線今年邁入開航10週年的重要里程碑，為歡慶這別具意義的時刻，長榮航空與休士頓旅遊局特別於休士頓動物園盛大舉辦「長榮航空飛航休士頓10週年慶祝記者會」，長榮航空總經理孫嘉明親自飛往當地，與休士頓市副市長Martha Castex-Tatum等貴賓，一起慶祝長榮航空在兩地文化交流及交通運輸上的卓越成就，共同迎接下一個緊密合作的10年。

台幣狂升台積電還能買？台股8月再創高？ 杜金龍解析

近日台股收復年線，而年線一般又被認為是市場多空分界線，台股是否重返多頭行情，引發市場熱議。股市老先覺杜金龍要大家安心，他以波浪理論分析，台股還在上升波段中，有機會挑戰24416高點。而台積電則是他的主要持股，不只自己賺，他也教女兒一起買，兩人帳上獲利滿滿。

「0.19要到了？」現在換日圓史上最便宜 網滿手日幣：還想繼續換

日圓走貶，台銀日圓現鈔牌告賣出價今（27）日上午9時以後，最低一度出現「0.2042」的價位，創下史上最低。對此，就有不少網友熱議此事，紛紛直呼「傳說中的0.19要到了嗎」、「滿手日幣，但還是想繼續換」、「窮到只剩下日幣了」。

錢櫃併好樂迪爆內線！2公司高層一起搞 前董座賠千萬還被起訴

兩大KTV龍頭錢櫃、好樂迪在2019年間傳出合併消息，時任好樂迪董事長顏瓊章和錢櫃營運長榮建勳等人，涉嫌在重訊公告前進場買賣2公司股票，雖然最後顏瓊章擬制性虧損1238萬元、榮建勳擬制性虧損2萬餘元，台北地檢署仍認定觸犯《證交法》內線交易罪嫌，27日將顏、榮等5人提起公訴。