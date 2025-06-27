加薩戰爭結束後紅海將復航、關稅寬限到期　法人估運價加速下跌

▲以哈戰爭結束、關稅寬限期到期，法人估將使運價加速下跌。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導



今(27)日上午傳出美國總統川普與以色列總理納坦雅胡通話達成高度共識，將在「兩週內」結束加薩戰爭，並由包含阿聯酋(UAE)與埃及在內的4個阿拉伯國家接手治理，徹底取代哈瑪斯在當地的控制權，有法人評論，若以哈戰爭7月中旬結束，商船復航紅海，將使貨櫃供給上升，而關稅寬限期7月8日到期，將使需求減少，貨櫃運價將加速下跌。



法人分析，以哈戰爭若結束，則中斷21個月的紅海航線，將恢復完全通行。自2023年10月，以色列與哈瑪斯爆發戰爭，葉門胡塞組織聲援哈瑪斯，攻擊紅海船隻，造成商船必須繞道非洲好望角。

葉門胡塞組織早已提前在5月6日向川普表示將停止紅海攻擊行動，只是市場仍抱持保守態度，遲遲未能全面恢復紅海航線，未來，若以哈戰爭真的能夠結束，市場疑慮勢必完全消除，紅海航線將完全恢復，船舶不再繞道，等同於航程縮短及船舶周轉加速，供給將大幅增加。



全球關稅寬限期90天將於7月8日到期，另5月8日美中倫敦協議，達成美國對中國課徵55%關稅的共識；6月26日川普表示，美中已經達成貿易協議。若中國已被課徵55%關稅，則其他國家在寬限期過後，拉高關稅到10%以上(寬限期內稅率為10%)，誠屬必然；屆時，高關稅將壓低需求。