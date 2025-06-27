快訊／大樂透「2.3億」頭獎號碼出爐！幸運兒是你嗎？

中信金逾58萬股民注意！股價改寫新高 配息2.3元7／14除息

中信金（2891）除息行情發酵，股價震盪走高，今（27）日上漲0.2元或漲幅0.45%，以44.5元作收，創下歷史新高，成交量4萬9402張，公司宣布將在7月14日除息，每股配息2.3元，以今日收盤價計算潛在股息殖利率5.17%。

央行教訓炒匯者？ 新台幣狂升逆轉收小貶1.5分、守住29字頭

中央銀行教訓炒匯者？國內匯市今（27）日上演令人驚奇大戲，新台幣匯率午盤還一度挺升至28.904元，狂升2.61角，但在收盤前半小時，央行進場作價、大砍升幅，一舉沒收逾2角升幅，新台幣匯率逆轉升走貶1.5分，終場以29.18元作收，守住29字頭，台北外匯經紀公司成交量高達18.59億美元。

台幣升值逼債蛙竄逃！ 台灣投資人狂拋美債ETF逾950億元

新台幣升勢兇猛，今（27）日兌美元匯率一舉衝破29元整數大關，睽違三年多再現28字頭。面對新台幣升值，債蛙淌血，根據《彭博》報導，台灣投資人正以新冠疫情爆發以來最快的速度拋售其持有的以美國債券為主的ETF，突顯出「拋售美國資產」的勢頭，這可能會進一步推升新台幣匯率。

快訊／對等關稅不利前景、庫存貨已多 歐美線7月1日不漲價了

昨(26)日才發通知給客戶，提出歐美線7月1日漲價計畫的多數貨櫃船公司，今日紛紛決定不漲價了，大型攬貨公司高階分析，對等關稅暫緩期7月9日到期是一大主因，另之前搶運的貨太多，庫存已多，也讓目前貨量沒有預期的多，估計第三季旺季不會太旺。

新台幣「28字頭」了 謝金河：拉大產業差距

美國與各國貿易談判還在進行中，新台幣兌美元強勢升值，今（27）早見28字頭，財信傳媒董事長謝金河觀察到新台幣強勢升值，為各行各業帶來不同影響，他以「新台幣強升帶來了產業貧負差距加大」為題撰文，連經營穩健錢櫃前5月意外出現虧損，就是所持有美元部位，因新台幣升值認列匯損所致，8月即將公佈第二季季報，恐怕會因為匯損出現意外。

新台幣暴升！外資歸隊 連4買台股破千億

新台幣兌美元匯價本周大升3.49角，帶動外資台股買盤，根據統計，外資本周也是積極匯入，連續四天買超，單周買超多達1172億元，推升台股資金行情，法人指出，對於外資而言，新台幣升值除了賺取匯差之外，投入股市亦可賺取價差，在外資買盤撐腰，台股呈現驚驚漲的格局，不過7月之後還得觀察關稅談判進度、是否有半導體關稅課徵，以及新台幣升值對於電子業影響。

新台幣升勢如瘋狗浪 學者：應該接近高點了

近期新台幣強勢走升，今年以來升幅居亞洲最強貨幣。專家指出，台灣出口暢旺、加上美元疲軟以及市場預期明年美國降息幅度加大3因素，推升新台幣近期升勢如瘋狗浪，原本預估下半年出口恐遭遇關稅衝擊，放緩成長力道，但跡象顯示，台灣下半年出口或許比預期樂觀，將支撐新台幣升值力道，即使匯率回貶，幅度恐怕有限。

光罩子公司群豐科技聲請破產 債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

上市公司光罩（2338）24日公告指出，旗下全資子公司群豐科技因長期虧損及資產不足以清償債務，已於本月13日向苗栗地方法院聲請宣告破產，債務金額高達新台幣10億5,793萬元，消息震撼半導體封裝測試業界。光罩評估後，決議拋棄對群豐公司8,300萬元資金貸與債權，藉此簡化資金結構並推進後續募資計畫。

威力彩包牌注注中獎 花800元爽抱17.53億

已連續34期摃龜的威力彩頭獎昨（26）日晚間終於開出，根據台彩公司表示，頭獎得主是「第二區包牌」，最終一舉抱走1個頭獎和7個貳獎，總中獎金額為17.53億元。

6月消費信心寫逾1年低點 關稅台幣升值夾擊

中央大學今天公布6月消費者信心指數為63.7點，創逾1年低點，且6項分項指標全下降。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月有中東戰事干擾，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，已衝擊廠商信心，使下半年景氣展望趨於保守。