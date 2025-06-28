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隆銘綠能傳出退票　下周起打入全額交割股

▲▼隆銘綠能舉行重大訊息說明會。（圖／翻攝證交所）

▲隆銘綠能舉行重大訊息說明會。（圖／翻攝證交所）

記者高兆麟／台北報導

隆銘綠能（3018）因發生存款不足遭金融機構退票，證交所公告從下周一（30日）起列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易，公司強調，此次事件為資金調度時間不足所致，且支票屬履約擔保性質，並非實際債務支付，事件對公司整體財務與營運無重大影響。

隆銘27日股價以19.95元、平盤價作收，股東人數3萬5198人。

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隆銘指出，在27日上午接獲合作金庫銀行信義分行通知業主宏昇營造突提示請求兌付本公司對該工程專案所開立預付款保證用銀行支票8664萬元及履約保證用銀行支票新臺幣1億830萬元，這二張銀行支票僅是屬於雙方工程履約擔保性質用，並非係屬雙方存有金錢債務性質。

隆銘強調，事先未接獲宏昇營造以專人、電話或信件通知將提示請求兌付這二張工程履約擔保用銀行支票，因此資金調度不及轉至支票帳戶，於是發生存款不足之退票。

針對工程爭議部分，隆銘表示，自2022年12月21日簽約以來，部分施作條件尚待釐清，已透過存證信函正式請求宏昇改善，但尚未獲妥善回應。對於宏昇公司未經協調即提示支票的行為，隆銘認為有違合作精神，並已主動聯繫對方，盼以換票方式提供新擔保支票，並呼籲儘速召開協調會議，釐清責任與後續履約方式。
 

關鍵字： 隆銘綠能存款不足金融機構股價退票

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