新台幣驚天暴衝「28 字頭」！　外媒曝重創台灣2產業

▲新台幣持續走升。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／綜合報導

新台幣兌美元匯率昨（27日）升破29元整數關卡，一度暴衝至28.904、再次觸及3年高點，年初至今漲幅達12%左右。《華爾街日報》指出，新台幣再次大幅走強對於台灣的出口商和壽險業來說不是一個好消息。

《華爾街日報》報導，過去幾個月，亞洲貨幣兌美元不斷走強，部分原因是美國資產被廣泛拋售。

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華僑銀行策略師在報告中表示，美國總統川普關稅政策的不可預測性，以及對美國財政健康狀況的擔憂削弱投資者對美元的信心，引發了「拋售美元」交易。

安聯投資經濟學家Christiaan Tuntono表示，「去美元化」正在促使資本回流亞洲。他在報告中寫道，由於亞洲實體持有約 8.6 兆美元的美國股票和固定收益資產，即使部分匯回也可能顯著激勵亞洲貨幣。

這將給台灣一些最大的企業帶來壓力，例如台積電和鴻海。由於半導體產品的銷售大多以美元計價，新台幣升值會衝擊這些企業的收入，也削弱了它們的產品在海外的競爭力。

對富邦金等有壽險業務的金控公司而言，其脆弱性在於持有大量海外資產，當台幣升值時，資產負債表風險將會加大。

星展銀行經濟學家馬鐵英在最近的報告中估計，截至 2 月份，台灣壽險公司的海外投資佔其總投資組合的70%，其中大部分以美元計價。

台灣金管會的數據顯示，截至5月底，壽險公司的外匯損失較上月增加了1倍以上。

分析師表示，由於台灣出口商和金融機構尋求對沖美元風險，這將進一步刺激對新台幣的需求。

對於整體經濟而言，貨幣走強可能會對出口造成壓力，從而抑制國內生產毛額的成長，而出口已經面臨貿易關稅的阻力。

今年 5 月，新台幣兌美元匯率創下 1988 年以來的最大單日漲幅，台灣央行呼籲市場保持冷靜，告訴市場評論員不要對外匯走勢過度臆測，並要求廠商不要理會誇大的市場分析。

台灣央行在上周連續5季維持利率不變，淡化貨幣升值對經濟的影響。政策制訂者指出，儘管貨幣升值，但5月台灣對科技產品的需求依然強勁。央行補充說，外匯收益和損失往往會隨著時間的推移而趨於穩定。

花旗經濟學家Adrienne Lui表示，美國關稅和台幣升值對出口商構成雙重打擊，隨著為應對關稅而提前出口帶來的提振效應逐漸消退，這種影響可能在今年下半年更加明顯。