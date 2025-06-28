世界先進家庭日　董座大方加發每人「最高3.5萬」辛勤獎金

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／桃園報導

晶圓代工大廠世界先進（5347）今日於埔心牧場舉行野餐家庭日，吸引超過1500名同仁參與，總人數更突破4000人，現場更抽出iPad等大獎與員工同樂，董座方略更宣布，將7月25日發放辛勤獎金1萬至3.5萬元，包括線上小姐1萬元獎金，級別2字頭同仁1.5萬元，31、32級工程師發2萬元、33至34級副理發3.5萬元，35級經理以上則繼續努力。

為實踐企業社會責任、回饋社會關愛，世界先進公司積極投入公益行動，除長期支持公益團體，更邀請其共襄盛舉，成為公司重要活動的一部分。2025年度家庭日活動中，由董事長方略代表捐贈目目非營利、台灣國際兒童村、行動兒童療育協會、瑪利亞基金會、樂活育幼院及藍天家園等六家公益機構共120萬元；現場亦邀請愛盲基金會、更生少年關懷協會與世界和平會設立攤位，並將贈予同仁的園遊點券設計為部分金額僅限公益攤位使用，鼓勵同仁以實際行動響應公益，讓每一份心意匯聚成愛的暖流，延續向善的力量。

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世界先進公司長期致力於推動環境永續，今年家庭日活動中，風險暨環安管理部特別以公司自2019年起認養的新竹櫻花公園為主題，規劃環境教育攤位，透過生動活潑的教具規劃與闖關活動，介紹當地多樣的昆蟲與植物生態。讓與會同仁及眷屬在遊憩之餘，深入了解城市中的自然環境，達到寓教於樂的效果，使環保行動更添教育意義並與社區連結。

此外，世界先進公司亦積極打造多元（Diversity）、公平（Equity）、共融（Inclusion）的職場文化，營造兼顧工作與生活的友善環境。家庭日活動即是延伸企業文化的重要象徵，鼓勵同仁攜家帶眷，共同參與。現場精心設計包括寶寶搬尿布比賽、寵物趣味競賽及兒童故事劇團等超過20樣活動，適合各年齡層參與，並呼應公司自今年五一勞動節起推動的「家庭照顧強化計畫」。「家庭照顧強化計畫」內容包括延長產假至14週、生育補助加碼至每胎10,000元、新增「幼兒照顧假」：育有3歲以下子女的員工，每月可享8小時有薪照顧假、彈性擴增「家庭照顧假」至14天，及全面升級孕期友善措施等。實際落實對員工家庭支持的承諾，讓同仁在職涯發展與家庭生活之間獲得更多平衡。