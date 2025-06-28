新鮮人應徵科技業「期望月薪65K」面試官臉垮！網見2條件喊合理

▲原PO希望能有月薪65K。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

很多求職者去面試時，都會被問到「期望薪資」，怕高報被刷掉，又怕低報就真的只能領低薪，一名男網友表示，到台北某科技大廠面試，被問到期望薪資多少，他開口提65K，面試官當場臉垮，請他回去等消息通知，不禁讓他困惑，「開太高了嗎？」貼文掀起熱論。

男網友在Dcard發文，「65K月薪開太高嗎？」到台北一家科技大廠應徵BMC人員（Baseboard Management Controller，基板管理控制器）職位，面試過程中談到薪資時，面試官表示，年薪平均14個月，加班費另計，詢問他期望薪資多少。

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原PO提出期望月薪65K，面試官瞬間臉垮了，並表示審核結果需等待約兩周。他不禁懷疑自己是否開價過高，「新鮮人到底開多少薪資才合理？」

貼文曝光，網友發現原PO擁有碩士學位，且工作地點在北部，65K薪資很合理，「只保14個月的話，65K算普通吧？年薪也沒破百，在台北只能混口飯吃」、「6.5w是低標吧，在台北或新竹沒有超過這個錢會餓死…過得很辛苦」、「原來碩班畢業開65K還太高喔？甚至是台北」、「台北+研究所，這個薪水要求很高？年薪14個月，月薪65K，根本沒破百，是要垮什麼臉，又不是年薪20個月」。

不過，有網友緩頰，「一家公司要找人教新人，給新人培訓學習，外加不能保證新人會不會一學會就跳槽，一開始就開6w，應該比較難」、「原PO沒工作經驗，有些公司的確會怕」、「新人價要看產業類別和公司規模（員工人數），近幾年不少公司做結構性調薪，就算是同產業同規模也會有差距，65k的確是很多公司給不起的新人薪水」。