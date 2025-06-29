重返「輝」黃　美股ETF績效補血4檔漲幅達兩位數

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI指標股輝達股東會報佳音，推升股價再創高，讓美股ETF績效同步補血，理柏資訊統計，自4月8日美股低點反彈以來，美股一般型ETF當中以聚焦科技或成長題材的標的，如野村美國研發龍頭(00971)、富邦NASDAQ(00662)、中信NASDAQ(009800)、復華S&P500成長(00924)等漲幅達兩位數最為突出，近1月表現亦在同類型前茅。

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數據顯示，衡量市場風險情緒的VIX指數已回落至川普加徵關稅前低檔區，今年2月底以來新低；此外中東停火掃除地緣政治不確定性，增添資金進場布局意願，其中資訊科技類股受惠AI題材表現最為強勢。

投信法人表示，隨關稅政策風險減輕，景氣與產業發展對股市帶來支撐，若擔心後市不確定性可能加大行情震盪，建議可透過聚焦成長題材的美股市值型ETF分散風險。

復華美國S&P500成長（00924）經理人吳允翔表示，根據最新聯準會會議記錄顯示，關稅帶來的通膨與景氣擔憂有所緩和，此外，美國景氣短期增速並未明顯放緩。高頻數據顯示，美國第二季GDP增速可能回升到2～3%的正常增長範圍。

輝達股價周三（25日）創新高，市值來到3.76兆美元，再度超車微軟登上市值龍頭寶座。美國華爾街分析師看好輝達受惠下一波AI黃金浪潮，股價及市值有望再締新猷。吳允翔表示，隨風險情緒回穩、AI蓬勃發展利多，預估後市資金焦點將重回具高成長潛力的科技創新題材。

