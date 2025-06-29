暑期臨時工「面試5家都被拒」　他嘆：今年特別難找！爆共鳴

▲很多公司都不收短期臨時工。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

暑假來了，許多學生會在這段期間打工累積職場經驗、賺取零用錢，不過有網友抱怨，至今已經面試5間，但全無回音，面試官聽到要做短期，就會猶豫一下，接著說「之後再通知您」。貼文曝光，不少人有同感，「今年真的很難找」，還有網友感嘆「不只是短期，今年連正職也超難找」。

有網友在Dcard發文，已經面試超過5間，面試時通常會先確認是否能應徵長期工作，但一聽到僅能做短期，便表示需與老闆確認後再通知，被打槍好幾次讓她心力交瘁。

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另外也有網友指出，過去曾成功找到四次暑期短期工作，第一次是做三個月，另外兩次都只做暑假兩個月，大約在6月中才開始找，但今年的求職過程似乎特別艱難，「是前幾次太僥倖了嗎？」

貼文曝光，一票人爆共鳴，「我應徵面試都沒上，好神奇，沒有缺工，是公司挑人挑得很」、「真的，大部分都只收長期」、「今年宜蘭根本沒什麼工作，早知道不回來了」、「我目前都是接短期工讀為主，覺得這陣子真的沒那麼好找」、「就算有短期也很可能被搶光」、「我在高雄找活動性質（幾天的）投很多只中過兩場」。

就有網友點出原因，「訓練人太麻煩，可能沒相關經驗+不會來多久，可能之前短期工讀的名單累積到一定數量，之前認識的工讀直接回歸也有可能」、「人事越來越貴，請短期根本不划算」。也有人建議，「台北可能比較好找，我是從6月中開始找，有找到兩份工作，其實就是看你願不願意做而已」、「暑假大概只有餐飲願意接了吧，因為他們是真的缺人，但偏偏最多人不想去做餐飲」、「可能要找那種直接能上手的工作，因為老手不喜歡教新手，很累」。