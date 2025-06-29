關稅期限將至　川普嗆「美國想怎樣都行」！網抖：台股周一慘跌

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普26日在記者會上表示，美國不會和所有200多個國家簽署貿易協議，將針對部分國家只會發函，並告知美國對該國進口品徵收的關稅。消息曝光，有網友驚呼，川普這樣的很霸道，好奇台灣會被課多少關稅，「會怎麼影響台股嗎？」對此，許多網友緊張喊「無量下跌預備」。

針對即將於7月9日到期的90天對等關稅暫緩期，川普表示，美國已與中國、英國達成初步貿易協議，並指出，「我們可能已經和4到5個國家達成協議」，目前也正積極與其他國家洽談。

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川普強調，美國與許多國家互動良好，但部分國家將會失望，「因為他們要支付關稅」；接下來將向多個國家寄出通知函，告知若想繼續在美國市場營運，必須接受新一輪的關稅條件。他直言，「我寧可直接寄信告訴所有國家，『恭喜，你們要繳25%』。」

有網友將消息轉發到PTT上，「希望不要2開頭，我們都跟美國談這麼久了，應該要對我們好一點才是，會怎麼影響台股嗎？」

對此，許多網友都很擔心台股周一會崩盤，「好可怕，台股又要迎來無量下跌，快把持股清掉反手做空」、「7月川普海嘯來囉」、「又要跌了吧」。不過也有人認為，只是放話操作，「又在TACO了，假裝強勢其實軟得不得了」、「先公布再延期，老套路了」、「反正過沒幾天懂王就又跪了，無感」、「還有人會相信他講的話喔？都演幾次了」。

其他網友表示，「個人猜測，對台灣的關稅落在20～30%」、「台灣到底談到的結果是啥」、「我們一定是沒談的國家啦，想也知道」、「股市漲回來川普又開始囂張了」。