中國30歲基金經理人棄茅台改抱泡泡瑪特　績效打敗97%同行

▲泡泡瑪特掀起旋風。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

泡泡瑪特旋風狂襲，中國一名30歲基金經理人謝天元拋售茅台，改將泡泡瑪特納入基金投資組合，今年基金報酬率一舉拉升至24%，在2300檔同類基金中打敗97%家同行。

《彭博社》報導，根據基金追蹤機構東方財富資訊公司的數據，謝天元的鵬華精選收益靈活配置混合基金今年的報酬率為24%，在約2,300只同類基金中排名前3%。這與近期持股酒精飲料和農業等傳統產業的股票拖累績效的表現形成鮮明對比。

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根據基金追蹤機構東方財富信息公司的數據顯示，這名30歲的深圳的基金經理人謝天元透過操盤鵬華精選回報靈活配置混合基金今年回報率達到 24%，在約 2300 個同行中排名前 3%。這與其近期表現形成了反差，當時傳統行業（如酒類和農業）持倉拖累了基金表現。

外媒指出，謝天元於 2024 年初接管基金後迅速行動，將當時基金的最大持倉——白酒釀造商貴州茅台股份有限公司替換為人氣 Labubu 玩偶的製造商泡泡瑪特（Pop Mart）。

謝天元的基金重新定位，管理資產約 700 萬美元（約新台幣2億元），反映了文化轉變——由數位影響力和青年消費驅動——如何為中國投資者在世界第二大經濟體的更廣泛挑戰中創造機會。

由於謝天元目睹這家玩具製造商的產品在泰國的受歡迎程度後信心倍增，他表示這表明「每個指標都顯示出突破潛力的非線性增長」。

在日本動漫文化中成長的謝天元辦公桌上擺滿了《七龍珠》的模型，他通過結合個人愛好和在線研究，培養了辨識有潛力角色或設計（稱為「IP 品牌」）的眼光。他自己也是 Z 世代的一員，這是中國新「情感消費」趨勢的驅動力，幫助他理解哪些可能超越廣告並成為病毒式流行。

目前謝天元首選 Pop Mart 截至 3 月占基金總資產的 10.5%，達到單一股票最大持倉上限，根據文件顯示。其他重大押注包括今年上漲 83% 的毛戈平化妝品股份有限公司（Mao Geping Cosmetics Co.），以及重慶百亞衛生用品股份有限公司和煙台中寵食品股份有限公司。

謝天元的策略牢牢鎖定 Z 世代消費趨勢，該趨勢的購買決策由情感觸發和興趣驅動。目前核心持股包括 Pop Mart 和以獨特金吊墜聞名的老鋪金業股份有限公司（Laopu Gold Co.）今年大幅上漲。老鋪自一年前在香港首次公開募股以來已上漲超過 2000%。