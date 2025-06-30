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20萬人壓線！綜所稅申報今截止　首批退稅7／31入帳

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲綜合所得稅申報進入最後一天。圖為民眾申報資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今（30）日是113年度綜合所得稅申報最後一天，依財政部估計，約有20萬人還沒完成申報，可能會成為最後一批壓線報稅的人，符合首批退稅資格的民眾，可在7月31日入帳。

根據財政部賦稅署統計，113年度綜合所得稅申報最後一周湧入47萬件網路申報案件，初估已完成申報件數逾660萬件，若扣除郵寄在途案件，以112年度申報總件數685萬件估計，大約還有20萬人還沒完成報稅，今日各地國稅局中午不休息提供報稅服務，臨櫃報稅收件時間延長到晚上7點，民眾可多多把握。

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另外，113年度綜所稅網路申報系統將開放到晚間11:59為止，不過由於愈晚系統恐怕愈塞，呼籲民眾早報早安心。

財政部指出，因受美國政府宣布實施「對等關稅」政策衝擊影響，政府為減緩民眾報稅經濟壓力，延長申報期間至6月30日止，第1批退稅時間仍維持在本年7月31日。

適用第1批退稅的民眾需要符合下列要求：
1、6月30日前以網路(含手機)申報。
2、6月30日前以稅額試算利用「線上登錄」或「電話語音確認」回復。
3、5月12日以前向戶籍所在地稽徵機關以稅額試算紙本回復。

南區國稅局指出，選擇以存款帳戶直撥(轉帳)退稅，不僅可免持退稅憑單往返金融(郵局)機構及等待票據交換，也不必擔心退稅憑單遺失、忘記兌領或遭到冒領，省時、便利又安全。

關鍵字： 報稅財政部113年度退稅申報

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