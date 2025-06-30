快訊／台積電跌5元至1075　台股開盤下跌72點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（30日）以22508.33點開出，指數下跌71.75點，跌幅0.32％。台北外匯經紀公司銀行間市場美元交易開盤報29.160元，升值2分。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1075元，跌幅0.46％；鴻海（2317）上漲1元至166元；聯發科（2454）上漲5元至1290元；廣達（2382）上漲2.5元來到275元；長榮（2603）上漲1元至206.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲432.43點或1.0％，收在43819.27點；標準普爾500指數上漲32.05點或0.52％，收6173.07點；那斯達克指數上漲105.55點或0.52％，收在20273.46點；費城半導體指數上漲3.53點或0.06％，收5544.99點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43819.27 ▲432.43 ▲1.0% S&P500 6173.07 ▲32.05 ▲0.52% NASDAQ 20273.46 ▲105.55 ▲0.52% 費城半導體指數 5544.99 ▲3.53 ▲0.06%

資料來源：證交所