熱浪來襲水電短缺　迎公用事業投資黃金期

▲美國遭熱浪伺襲，推動電子需求。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

今年首波熱浪在6月下旬侵襲北美，熱浪侵襲美國東側三分之一地區，影響1.6億人口，紐約及華盛頓都飆出超過攝氏40度高溫，第一金投信指出，嚴夏考驗帶來水電短缺危機，但也迎來公用事業投資黃金期。此外，全球AI發展勢如破竹，再加上全球熱浪，IEA預估，2025年全球電力需求將進一步上升4%至5%，用水需求則成長10%至20%，用電激增考驗電網設備承載量帶動擴建需求，用水壓力則帶來水源調度及智慧用水等發展，需求動能也帶來投資成長潛力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

熱浪襲捲全球，NERC預估，2025年夏季全美電力高峰將比年增加10GWh，此外，也成為電網負載性考驗，夏季才剛到來，美國各地受到AI資料中心散熱、冷氣等用電需求，已造成供電調度壓力，並出現局部地區限電；此外，世界銀行的報告也指出，因河川水溫升高及蒸發量等因素使全球水量減少5%至10%，資料中心及核電廠冷卻水需求攀升，未來將加劇水供需不平衡

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說明，極端氣候變化帶動水電公用事業需求持續攀升，此外，新科技AI應用也挹注未來幾年資料中心電力需求大幅增加，同時將使得相關電力股受惠，林志映指出，美國能源政策重回傳統能源道路，減少新能源補貼等，研判天然氣及管線成長展望佳，投資策略建議優先佈局美國電力及管線企業等。

近三年用電、用水的預估變化觀察，各機構調查顯示，除全球水力、電力需求維持穩定成長，相關建設需求更呈現雙位成長動能，IEA預估，電網儲能建設今年成長率可達15%，未來兩年進一步上揚至20%；BCC Research則預估，水力建設可望由目前年成長率9%，未來兩年進一步上揚至11%，第一金投信預期，水電公用事業、基礎建設維持穩定需求，建設的週邊投入帶來股價成長動能。

林志映強調，水電公用事業具備剛性需求，鎖定內需市場為主，各國政府特許保護，企業受惠稅收減免或補貼，訂價具備通膨連結機制等，企業營收及現金流維持較高穩定度，第一金投信指出，全球極端氣候趨勢、AI資料中心擴建等，未來幾年仍將推升電網升級、水電管線建設等，挹注公用事業、基礎建設更穩定的營收及獲利，企業現金流穩定，強化股息配發能力，也為股價動能帶來正面成長循環，建議投資人，不妨將水電瓦斯公用事業基金作為長線投資核心收益部位。

