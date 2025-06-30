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新華泰富爆經營權之爭　公司籲：經濟部儘速核准變更登記

▲▼新華泰富新選任的第14屆董事會今天召開記者會，出席者由左依序為律師何????言、董事長陳品文、總經理林宗瀚。（圖／記者高兆麟攝）

▲新華泰富新選任的第14屆董事會今天召開記者會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

新華泰富（5481）6月3日由公司召開股東臨時會改選第14屆全體董事會，新團隊獲得出席股東86%壓倒支持；未當選者竟傳出三種手法破壞公司正常營運，包括：以司法手段顛覆選舉結果，用「幽靈圖章」冒名申請變更登記，及自行宣布當選發表「冒牌聲明」。新泰華富新選任的第14屆董事會今天召開記者會，由董事長陳品文、總經理林宗翰及公司律師何謹言說明股臨會召開及選舉過程合法合規，呼籲經濟部儘速核准董事變更登記，保障3萬多名股東權益，金管會和司法機關應嚴懲市場禿鷹，讓公司治理營運早日回歸正軌。

何謹言指出，新華泰富有2席董事及3席獨立董事，原訂4月18日召開股東會改選董事，因為被法院定暫時狀態禁止行使董事會決議無法召開，2席法人董事也被假處分不能行使職權，導致財報無法簽署，股票暫停交易。剩餘的2位獨董（1位獨董已辭任）為維護公司利益，以審計委員會名義召集6月3日股臨會，有82.39%股東出席，公司派與市場派皆提出董事與獨董候選人。

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選舉結果，公司派提名的候選人新城市投資公司、宇思投資公司、曾芷陵、崔家興、王坤偉，獲86.58%表決支持，新選任董事推舉新城市投資公司代表人陳品文為董事長。未當選的市場派和創國際開發公司向商業法院提起訴訟主張當選無效，聲請定暫時處分禁止新任董事行使職權。

何謹言指出，第13屆董事會實質僅餘2位獨董得行使職權，獨董既是董事會成員，也是受股東大會投票表決而選任出來，2位獨立董事不論以何種名義提名候選人，實質即有董事會提名之性質；該候選人名單也經主管機關審查後准予公告，並沒有違反公司法第192條之1的立法目的。

新任董事會並揭露，公司6月6日依股臨會改選結果向經濟部申請變更董事登記，發現市場派於前一天送件申請變更內容竟為未當選的5位候選人；變更登記須加蓋公司大小章，新華泰富的印鑑至今妥善保管公司內部，市場派的申請文件豈不出現「幽靈圖章」？公司已向台北市警中山分局報案遭人冒用。

針對市場派近日以「新華泰富第14屆合法董事暨獨立董事當選人」名義發表聲明，新任董事會強調是新華泰富唯一合法的新任經營團隊，該聲明混淆視聽。

總經理林宗翰指出，新華泰富公司提名的董事、獨立董事候選人，在6/3股臨會當天獲得86%的股東壓倒性支持，顯示股東的團結意志，也是股東行動主義及民意的具體展現。

林宗翰說，他始終相信，公司應該推動的是有價值的成長與有溫度的文化。86%的支持不是偶然，而是對教育初心與專業營運的認可。任何試圖以極少數意志推翻集體選擇的行為，都是對公司正向發展的干擾，也不是在民主治理該出線的現象。作為營運團隊，我們將堅守初心，不被任何外在因素所動搖，持續為公司發展與社會價值前行。

董事長陳品文強調，任何形式選舉，最終應是少數人服從多數人，才符合公平正義及民主社會的運作。法律應是在保障大眾權利，而不是淪為少數人達成私慾的利益工具，感謝全體股東支持新的董事會，懇請主管機關能儘速核准董事變更登記，以保障3萬多名股東權益。

關鍵字： 新華泰富

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